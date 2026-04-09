Κίνηση τώρα: Η κορύφωση της εξόδου των εκδρομέων για το Πάσχα φέρνει καθυστερήσεις στους δρόμους

Snapshot Σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη, καταγράφεται κορύφωση στην έξοδο των εκδρομέων από την Αθήνα λόγω των εορτών του Πάσχα.

Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους που οδηγούν στην έξοδο από την Αθήνα, δηλαδή σε λεωφόρο Κηφισού, Αττική οδό και λεωφόρο Αθηνών.

Η αναχώρηση των εκδρομέων από την πρωτεύουσα «κορυφώνεται» σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη, καθώς παρόλο που η Μεγάλη Παρασκευή δεν συγκαταλέγεται στις υποχρεωτικές αργίες για τον ιδιωτικό τομέα, αρκετές είναι οι επιχειρήσεις που είτε δεν λειτουργούν, είτε εφαρμόζουν τηλεργασία.

Έτσι, οι περισσότεροι εκδρομείς φεύγουν από σήμερα, κερδίζοντας μία ημέρα παραπάνω στον προορισμό που έχουν επιλέξει να περάσουν τις γιορτές του Πάσχα, γεγονός που έχει προκαλέσει μεγάλες καθυστερήσεις σε κεντρικές οδούς που οδηγούν στην έξοδο από την πρωτεύουσα.

Ειδικότερα, από το ύψος του Ρέντη μέχρι το ύψος της Νέας Ιωνίας, εντοπίζονται προβλήματα στην άνοδο του Κηφισού, με τις καθυστερήσεις να συνεχίζονται έως το ύψος της γέφυρας Καλυφτάκη, ενώ καθυστερήσεις υπάρχουν και στην Αττική οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από το ύψος της Παλλήνης μέχρι τη Μεταμόρφωση. Παρόμοια είναι η εικόνα και στη λεωφόρο Αθηνών από το ύψος του Κηφισού μέχρι τον Σκαραμαγκά.

Τα προβλήματα δεν λείπουν ούτε από άλλους δρόμους της Αττικής, με καθυστερήσεις να καταγράφονται και στη λεωφόρο Κηφισίας, τη Μεσογείων και σε δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας.

Κίνηση 9/4/2026

