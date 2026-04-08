Κίνηση τώρα: Χάος στον Κηφισό - Μεγάλες καθυστερήσεις και στην Αττική οδό

Και ενώ τα πρωινά της Μεγάλης Εβδομάδας η κίνηση δεν είναι τόσο αυξημένη όσο συνήθως, λόγω της εξόδου για το Πάσχα και του κλεισίματος των σχολείων, όσο η μέρα εξελίσσεται, αυξάνεται και η κυκλοφορία στους δρόμους.

Δώρα για τις γιορτές, ψώνια για τα πασχαλινά τραπέζια και αναχώρηση για «Πάσχα στο χωριό», έχουν δημιουργήσει το μεσημέρι της Μεγάλης Τετάρτης, μποτιλιάρισμα σε αρκετές κεντρικές οδικές αρτηρίες της πρωτεύουσας.

Τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται στη λεωφόρο Κηφισού, με το ρεύμα της ανόδου να είναι «φρακαρισμένο» από το ύψος του Ρέντη έως το ύψος της Νέας Ιωνίας, απόσταση δεκάδων χιλιομέτρων.

Καθυστερήσεις παρατηρούνται και στην Αττική οδό, κυρίως στο ρεύμα προς Ελευσίνα από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως το ύψος του Γέρακα, κάτι που ενδεχομένως να συνδέεται με την έξοδο του Πάσχα. Αντίστοιχα, με την έξοδο ενδεχομένως να συνδέονται και τα προβλήματα που καταγράφονται στη λεωφόρο Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου έως το ύψος του Σκαραμαγκά.

Μεγάλες είναι οι καθυστερήσεις και στη λεωφόρο Κηφισίας σε όλο το μήκος της, όπως και στη Μεσογείων, καθώς και στους κεντρικούς δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας.

Κίνηση 8/4/2026

Διαβάστε επίσης