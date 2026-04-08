Κίνηση τώρα: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό - Πώς εξελίσσεται σήμερα η κυκλοφορία

Καλύτερη είναι η εικόνα στους δρόμους της Αθήνας σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη, καθώς δεν καταγράφεται η κίνηση που υπάρχει συνήθως στις κεντρικές οδικές αρτηρίες αυτή την ώρα.

Το κλείσιμο των σχολείων και η πασχαλινή έξοδος που ήδη έχει ξεκινήσει φαίνεται πως λειτουργούν υπέρ των οδηγών που κυκλοφορούν τις πρωινές ώρες, για την πλειονότητα των δρόμων της πρωτεύουσας.

Ωστόσο, προβλήματα συνεχίζουν να εντοπίζονται στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα από το ύψος του Περιστερίου μέχρι το ύψος της Νέας Ιωνίας. Κατά τόπους, καθυστερήσεις παρατηρούνται και στη Μεσογείων, στην Κηφισίας, στην Αλεξάνδρας και στη Βασιλίσσης Σοφίας.

Κίνηση 8/4/2026

Διαβάστε επίσης