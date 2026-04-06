Κίνηση: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία μετά τα τροχαία - Πού παρατηρούνται καθυστερήσεις

Snapshot Η κυκλοφορία στην Αττική έχει αποκατασταθεί στα περισσότερα σημεία όπου σημειώθηκαν τροχαία ατυχήματα νωρίτερα.

Στην Αττική Οδό παρατηρούνται μικρές καθυστερήσεις 5

10 λεπτών προς Πειραιά και 15

20 λεπτών προς το Αεροδρόμιο.

Τροχαίο με νταλίκα και Ι.Χ. στη Λ. Κηφισού προκάλεσε κυκλοφοριακό χάος περίπου στις 16:00, αλλά η ροή αποκαταστάθηκε μετά την απομάκρυνση των οχημάτων.

Σοβαρό ατύχημα με πέντε οχήματα σημειώθηκε στη Δραπετσώνα στις 17:00, προκαλώντας προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας λόγω διαρροής καυσίμου.

Η κυκλοφορία στην περιοχή της Δραπετσώνας έχει πλέον αποκατασταθεί και δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς. Snapshot powered by AI

Ομαλοποιήθηκε πλέον η κυκλοφορία στα περισσότερα σημεία του οδικού δικτύου της Αττικής, όπου νωρίτερα είχαν καταγραφεί σοβαρά προβλήματα λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Η εικόνα αυτή την ώρα εμφανίζεται αισθητά βελτιωμένη, με τις καθυστερήσεις να έχουν περιοριστεί.

Ειδικότερα, η κυκλοφορία διεξάγεται πλέον χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα στα σημεία όπου είχαν σημειωθεί δυσχέρειες:

Αθηνών–Κορίνθου / Λ. Αθηνών (έξοδος)

Αθηνών–Λαμίας (από κόμβο Καλυφτάκη έως είσοδο Αθηνών)

Λ. Κηφισού (άνοδος)

Πέτρου Ράλλη

Λ. Αλεξάνδρας

Κατεχάκη (και στα δύο ρεύματα από και προς Ηλιούπολη)

Λ. Κηφισίας (άνοδος και κάθοδος)

Βασ. Σοφίας (άνοδος και κάθοδος)

Βασ. Κωνσταντίνου

Καλλιρρόης

Λ. Συγγρού (άνοδος)

Στην Αττική Οδό παραμένουν μικρές καθυστερήσεις, με την εικόνα ωστόσο να είναι διαχειρίσιμη:

5΄–10΄ στην έξοδο προς Πειραιά, στο ρεύμα προς Ελευσίνα

15΄–20΄ στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης

Καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα.



— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) April 6, 2026

Τα τροχαία που προκάλεσαν τα προβλήματα

Νωρίτερα, περίπου στις 16:00, κυκλοφοριακό χάος προκλήθηκε στη Λ. Κηφισού, όταν νταλίκα συγκρούστηκε με Ι.Χ. κοντά στο ύψος των Θρακομακεδόνων, την ώρα που επιχειρούσε αλλαγή λωρίδας. Τα εμπλεκόμενα οχήματα απομακρύνθηκαν, επιτρέποντας τη σταδιακή αποκατάσταση της ροής.

Λίγο αργότερα, στις 17:00, σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στη Δραπετσώνα, όπου πέντε οχήματα ενεπλάκησαν σε καραμπόλα στην Περιφερειακή. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο ατύχημα συμμετείχαν τρία Ι.Χ. φορτηγά και δύο επιβατικά, ενώ σε ένα από αυτά σημειώθηκε διαρροή καυσίμου.

Για λόγους ασφαλείας, είχε διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα, από το ύψος της Ιχθυόσκαλας έως την Πύλη Ε1. Στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις της Τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, ενώ τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.

Πλέον, η κυκλοφορία στην περιοχή έχει αποκατασταθεί και διεξάγεται κανονικά. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς.

