Κυκλοφοριακό «κομφούζιο» στον Κηφισό - Νταλίκα συγκρούστηκε με Ι.Χ.

Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί λόγω της αυξημένης κίνησης σε αρκετούς δρόμους της Αττικής.

Κυκλοφοριακό «χάος» επικρατεί στον Κηφισό, λόγω τροχαίου που σημειώθηκε κοντά στο ύψος των Θρακομακεδόνων, όταν νταλίκα συγκρούστηκε με Ι.Χ. την στιγμή που άλλαζε λωρίδα.

Στο κόκκινο είναι η κίνηση στη λεωφόρο Κηφισίας, τη λεωφόρο Μεσογείων και στο κέντρο της Αθήνας, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στη λεωφόρο βασιλίσσης Σοφίας, στη Σταδίου, στη λεωφόρο βασιλίσσης Αμαλίας, την Παναγή Τσαλδάρη και τη λεωφόρο Αθηνών.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Κυκλοφοριακά προβλήματα εντοπίζονται και στην Αττική Οδό, με καθυστερήσεις άνω των 10΄ στο ρεύμα προς Ελευσίνα

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

5΄-10΄στην έξοδο για Πειραιά.



Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

10΄-15΄από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. https://t.co/B4oI5CCol4 — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) April 6, 2026

