Πάτρα: Τετραμελής οικογένεια εγκλωβίστηκε σε τζιπ έπειτα από τροχαίο - Εικόνες

Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα στην Πάτρα, όταν ένα τζιπ με επιβάτες μία τετραμελή οικογένεια, ανάμεσά τους δύο μικρά κορίτσια, ανετράπη μετά από σύγκρουση.

Λίγο πριν τις 17:00, η οδηγός ενός μπλε αυτοκινήτου παραβίασε το στοπ στην οδό Σολωμού, πέρασε κάθετα τη Βορείου Ηπείρου και συγκρούστηκε με το τζιπ, το οποίο αφού προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα, αναποδογύρισε.

Και τα τέσσερα μέλη της οικογένειας εγκλωβίστηκαν στο όχημα, ωστόσο ευτυχώς δεν τραυματίστηκαν σοβαρά. Απεγκλωβίστηκαν με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής, ενώ η μητέρα και τα δύο κορίτσια μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

Η Τροχαία Πατρών διεξάγει έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος.