Καραμπόλα 5 οχημάτων στη Δραπετσώνα - Διακοπή κυκλοφορίας λόγω διαρροής καυσίμου

Snapshot Η κυκλοφορία προς Πειραιά διακόπηκε στο ύψος του Πολυχώρου Λιπασμάτων, προκαλώντας μεγάλες καθυστερήσεις.

Στο σημείο βρέθηκαν δυνάμεις της Τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διερεύνηση των αιτιών του ατυχήματος.

Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για τραυματισμούς από το ατύχημα. Snapshot powered by AI

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Δραπετσώνα, όταν πέντε οχήματα ενεπλάκησαν σε καραμπόλα στην Περιφερειακή, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο ατύχημα ενεπλάκησαν τρία ΙΧ φορτηγά και δύο ΙΧ επιβατικά οχήματα, τα οποία συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σημειώνεται πως σε ένα από τα εμπλεκόμενα οχήματα έχει σημειωθεί διαρροή καυσίμου. Για λόγους ασφαλείας, αποφασίστηκε η πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας στην Περιφερειακή Δραπετσώνας και στα δύο ρεύματα, από το ύψος της Ιχθυόσκαλας έως και το ύψος της Πύλης Ε1.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, ενώ εξετάζονται τα αίτια του ατυχήματος.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για τραυματισμούς.