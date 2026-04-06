Αττική Οδός: Ουρές χιλιομέτρων προς Αεροδρόμιο λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού- Πού αλλού έχει κίνηση

Το όχημα απομακρύνθηκε αλλά τα προβλήματα παραμένουν

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Αττική Οδός: Ουρές χιλιομέτρων προς Αεροδρόμιο λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού- Πού αλλού έχει κίνηση
INTIME NEWS
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται στην Αττική Οδό του πρωί της Μεγάλης Δευτέρας λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού που παρουσίασε μηχανική βλάβη στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Ως αποτέλεσμα, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στο ύψος της εξόδου προς Λαμία με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ουρές χιλιομέτρων. Σημειώνεται ότι πραγματοποιήθηκε διακοπή κυκλοφορίας των φορτηγών στην έξοδο προς Λαμία, στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Ελευσίνα.

Η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε λίγο πριν τις 10:00 το πρωί, όταν απομακρύνθηκε το βαρύ όχημα ωστόσο τα προβλήματα παραμένουν.

Οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν προσοχή και να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας έως ότου αποκατασταθεί πλήρως η κυκλοφορία.

Πού αλλού έχει κίνηση

Αυξημένη κίνηση παρατηρείται επίσης στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα από το ύψος του Αιγάλεω μέχρι και τη Νέα Ιωνία καθώς επίσης και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και το λιμάνι του Πειραιά.

kinisi-tora.jpg
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
Novibet
