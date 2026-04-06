Καραμπόλα πέντε οχημάτων στην Αττική Οδό στο ύψος προς Ελευσίνα - Πληροφορίες για τραυματίες

Το μεσημέρι της Μεγάλης Δευτέρας, 6 Απριλίου, σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο ατύχημα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, κοντά στον κόμβο Κύμης.

Η καραμπόλα που εμπλέκει πέντε οχήματα προκάλεσε τραυματισμούς και οδήγησε στο κλείσιμο της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το τροχαίο ατύχημα στην Αττική Οδό προκλήθηκε από σύγκρουση πολλαπλών οχημάτων στο ύψος του κόμβου Κύμης, στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Η αριστερή λωρίδα παρέμεινε κλειστή για αρκετή ώρα, ενώ οι αρχές βρέθηκαν άμεσα στο σημείο για την παροχή βοήθειας και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Το συμβάν είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ορισμένων οδηγών, ενώ οι καθυστερήσεις στην κίνηση άγγιξαν τα 15 έως 20 λεπτά, ειδικά στο τμήμα από τον κόμβο της Πεντέλης μέχρι τον κόμβο της Κύμης.