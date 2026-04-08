Πάσχα 2026: Ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων - Αυξημένη κίνηση στα λιμάνια, το μήνυμα Κικίλια

Ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα με την κίνηση να είναι αυξημένη στα λιμάνια της Αττικής, ενώ γεμάτα αναχωρούν και τα λεωφορεία από τους σταθμούς ΚΤΕΛ.

Από το λιμάνι του Πειραιά ο ΒασίληςΚικίλιας έστειλε μήνυμα προς όλους τους ταξιδιώτες λέγοντας: «Χρόνια πολλά καλά σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Ευχόμαστε να περάσουν καλά. Είμαστε εδώ με το λιμενικό σε όλα τα λιμάνια της χώρας για την ασφάλειά τους, για την εξυπηρέτησή τους, για να πάνε και να έρθουν καλά. Μια παράκληση να ακούν τους λιμενικούς. Ειδικά στις μέρες που ζούμε, που είναι δύσκολες και σε διεθνές επίπεδο, και είναι πολλές οι προκλήσεις όλοι θα πρέπει να δείξουμε λίγο παραπάνω υπευθυνότητα, λίγο παραπάνω προσοχή στον διπλανό μας.

Έχουν ανάγκη οι Έλληνες να ταξιδέψουν και να περάσουν καλά με τις οικογένειές τους, είναι αρκετά πιεσμένος ο κόσμος. Να περάσει καλά και να τον στηρίξουμε».

Από το λιμάνι του Πειραιά θα αναχωρήσουν σήμερα 15 δρομολόγια για τα λιμάνια του Αργοσαρωνικού με περίπου 12.500 επιβάτες.

Από τη Ραφήνα έχουν προγραμματιστεί να φύγουν 10 καράβια για τις Κυκλάδες με περίπου 4.500 επιβάτες, ενώ από το Λαύριο θα αναχωρήσουν επτά πλοία με περίπου 1.600 επιβάτες.

Η κορύφωση της εξόδου αναμένεται να έρθει το επόμενο διήμερο (Μ. Πέμπτη, Μ. Παρασκευή) με περισσότερα δρομολόγια και μεγαλύτερη πληρότητα στα πλοία.