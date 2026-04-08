Δούκας: Το άνοιγμα της Βασιλίσσης Όλγας «θα φέρει αποσυμφόρηση έως 20% στο κυκλοφοριακό»

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

  • Η Βασιλίσσης Όλγας δόθηκε ξανά στην κυκλοφορία μετά από 6 χρόνια εργασιών.
  • Το άνοιγμα του δρόμου αναμένεται να μειώσει το κυκλοφοριακό στην περιοχή κατά 15% έως 20%.
  • Ο δήμος προτείνει τη διέλευση όλων των οχημάτων και την επαναφορά της αναστροφής στη λεωφόρο Αμαλίας για περαιτέρω αποσυμφόρηση.
  • Οι εργασίες ολοκληρώνονται με την τοποθέτηση σήμανσης για τραμ και ηλεκτρικά λεωφορεία.
  • Τα εγκαίνια του έργου εκτιμάται ότι θα γίνουν την επόμενη εβδομάδα, με το έργο να χαρακτηρίζεται σημαντικό για την πόλη και τους δημότες.
Για το άνοιγμα της Βασιλίσσης Όλγας που δόθηκε ξανά στην κυκλοφορία, μίλησε το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης ο Χάρης Δούκας, ο οποίος τόνισε ότι «θα συμβάλλει στην αποσυμφόρηση της περιοχής 15% με 20%».

Ο δήμαρχος Αθηναίων, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ» 90,1 FM ανέφερε ότι η Βασιλίσσης Όλγας είναι πλέον ανοιχτή ξανά για τους πολίτες, με τον πεζόδρομο να παραδίδεται στην κυκλοφορία μετά από έξι χρόνια εργασιών, τονίζοντας ότι πρόκειται για έναν δρόμο που πέρασε από πολλές δυσκολίες, καθώς παρέμενε κλειστός από το 2020, ενώ οι εργασίες ανάπλασης ξεκίνησαν το 2023.

Παρά το μικρό μήκος του δρόμου, ο δήμαρχος χαρακτήρισε το έργο ιδιαίτερα σημαντικό για την πόλη και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «έχει περάσει από 40 κύματα αυτός ο δρόμος. Είναι κλειστός από το 2020. Είναι έργο με μεγάλη σημασία, μικρός δρόμος με μεγάλη αξία».

Αυτή την περίοδο ολοκληρώνονται οι τελευταίες εργασίες, όπως η τοποθέτηση της σήμανσης για τραμ και ηλεκτρικά λεωφορεία, ενώ ο δρόμος θα λειτουργεί ως ήπιας κυκλοφορίας, χωρίς διέλευση τρόλεϊ, ενημέρωσε ο κ. Δούκας. Αναμένεται, μάλιστα, να δοθεί ξανά στην κυκλοφορία και ο απέναντι δρόμος από τη λεωφόρο Αμαλίας.

Πρόταση του Δήμου η διέλευση όλων των οχημάτων

Όσο για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ο κ. Δούκας σημείωσε ότι η πρόταση του Δήμου, η οποία αναμένει έγκριση, προβλέπει τη διέλευση όλων των οχημάτων, ενώ η επαναφορά της αναστροφής στη λεωφόρο Αμαλίας αναμένεται να συμβάλλει στην αποσυμφόρηση της περιοχής.

Στο έργο περιλαμβάνονται και αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις, ενώ το εργοτάξιο κλείνει άμεσα, με την αποχώρηση των εργαζομένων τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Αθηναίων, τα εγκαίνια εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθούν την επόμενη εβδομάδα, καθώς το έργο έχει ολοκληρωθεί. «Είναι ένα έργο που δεν ανήκει σε κανέναν, παρά μόνο στους δημότες της Αθήνας αλλά και στην πόλη», κατέληξε ο Χάρης Δούκας.

Διαβάστε επίσης

12:44ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Έπεσε δέντρο στο τμήμα Σίνδος - Θεσσαλονίκη - Διακόπηκε η κυκλοφορία

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Ρίζος: Σε εξέλιξη η κηδεία του γιου της Θεανούς Φωτίου: Παρίστανται Τσίπρας, Κακλαμάνης

12:39ΚΟΣΜΟΣ

Artemis II: H ιστορική «βόλτα» γύρω από τη Σελήνη σε 5 στιγμιότυπα που κόβουν την ανάσα

12:36ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Βίντεο της άσκησης «Γαλάζια Πατρίδα-2026» με μηνύματα για επίδειξη δύναμης

12:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση δεν δίνει λύσεις στα προβλήματα του λαού, αυτό θα αλλάξει στις επόμενες εκλογές

12:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026 αίτηση gov: Τα ΑΦΜ που μπορούν να κάνουν αίτηση την Πέμπτη

12:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τραγωδία στην Καισαριανή: Νεκρός 28χρονος που αγνοούνταν

12:10ΑΠΟΨΕΙΣ

Η νέα κρίση της αγοράς εργασίας δεν είναι ποσοτική. Είναι ποιοτική

12:09ΕΛΛΑΔΑ

Η διαφορετική ανακοίνωση πιλότου που έγινε viral: «Προσγειωσούλα αβαβά - Ήρθατε ατσαλάκωτοι»

12:00ΕΛΛΑΔΑ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι σημαίνει η φράση «6-7» που ανέφερε ο πρωθυπουργός στο μήνυμά του

11:59ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Εξιχνιάστηκε κύκλωμα για τηλεφωνικές απάτες - Πάνω από 190.000 ευρώ η λεία τους

11:46ΕΛΛΑΔΑ

Δούκας: Το άνοιγμα της Βασιλίσσης Όλγας «θα φέρει αποσυμφόρηση έως 20% στο κυκλοφοριακό»

11:45ANNOUNCEMENTS

Το ADAF σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ παρουσιάζουν: ΝΕΟn ΝΕΡΟ, Μια in situ πολυμεσική εγκατάσταση ψηφιακών τεχνών στο Αδριάνειο Υδραγωγείο

11:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιστολή Μητσοτάκη σε φον ντερ Λάιεν: Να δημιουργηθεί ευρωπαϊκό πλαίσιο για τον ψηφιακό εθισμό των νέων- Οι προτάσεις του πρωθυπουργού

11:37ΕΛΛΑΔΑ

Ψηφιακή ισότητα: Πώς το Nova 5G Home Internet φέρνει γρήγορες ταχύτητες σε κάθε σπίτι

11:37WHAT THE FACT

Δύο υπερμεγέθεις μαύρες τρύπες σε τροχιά σύγκρουσης στον γαλαξία Markarian 501

11:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: «Κανένας κίνδυνος για μπλακ άουτ» – Πότε θα γίνει η πρώτη γεώτρηση για υδρογονάνθρακες

11:33ΕΥ ΖΗΝ

Ποιο είναι το πιο επώδυνο τσίμπημα στον κόσμο

11:32ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Ελπίδα ειρήνης με την εκεχειρία των δύο εβδομάδων - Στοίχημα με τα Στενά του Ορμούζ - Αγωνία για τον Λίβανο

11:30ΚΟΣΜΟΣ

Ακραία δήλωση Ακάρ για Κύπρο: «Θα είναι το τελευταίο σας Πάσχα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τραγωδία στην Καισαριανή: Νεκρός 28χρονος που αγνοούνταν

09:03ΚΑΙΡΟΣ

«Κλείδωσε» ο καιρός του Πάσχα - Πώς θα σουβλίσουμε τον οβελία

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρές και σε προχωρημένη σήψη βρέθηκαν σε διαμέρισμα δύο αδελφές

08:42ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο: Η στιγμή της θανατηφόρας πτώσης της 65χρονης στα Μετέωρα

10:05ΚΟΣΜΟΣ

Artemis II: Πόσο είναι ο μισθός των αστροναυτών που ταξιδεύουν γύρω από τη Σελήνη

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγές στο φαρμακείο αυτοκίνητου από τον Ιούνιο: Τι πρέπει να περιέχει - Πρόστιμο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Ρίζος: Σε εξέλιξη η κηδεία του γιου της Θεανούς Φωτίου: Παρίστανται Τσίπρας, Κακλαμάνης

12:09ΕΛΛΑΔΑ

Η διαφορετική ανακοίνωση πιλότου που έγινε viral: «Προσγειωσούλα αβαβά - Ήρθατε ατσαλάκωτοι»

12:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026 αίτηση gov: Τα ΑΦΜ που μπορούν να κάνουν αίτηση την Πέμπτη

12:00ΕΛΛΑΔΑ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι σημαίνει η φράση «6-7» που ανέφερε ο πρωθυπουργός στο μήνυμά του

10:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απαγόρευση πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πέταξε τη σύζυγό του στη ντουλάπα και την έπιασε από τον λαιμό γιατί ξύπνησε το παιδί

11:30ΚΟΣΜΟΣ

Ακραία δήλωση Ακάρ για Κύπρο: «Θα είναι το τελευταίο σας Πάσχα»

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ δίχως τέλος: Νεκρός και ένατος επιστήμονας της NASA από άγνωστη αιτία

11:32ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Ελπίδα ειρήνης με την εκεχειρία των δύο εβδομάδων - Στοίχημα με τα Στενά του Ορμούζ - Αγωνία για τον Λίβανο

09:23ΚΟΣΜΟΣ

Αxios: Οι δραματικές ώρες πριν από τη συμφωνία εκεχειρίας - Πώς ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ κατέληξε σε εκεχειρία με τον Τραμπ

08:24ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Μενίδι - Γυναίκα έχασε τη ζωή της από παράσυρση νταλίκας

09:01ΕΥ ΖΗΝ

Αρνί στη σούβλα: Ποιο κομμάτι είναι «βόμβα» χοληστερόλης

13:58ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφανίστηκε 28χρονος από την Καισαριανή

10:46LIFESTYLE

Δέσποινα Βανδή: Τρόλαρε θαυμαστή της σε συναυλία και έγινε viral - «Τι θες να μου πετάξεις;»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ