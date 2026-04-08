Δούκας: Το άνοιγμα της Βασιλίσσης Όλγας «θα φέρει αποσυμφόρηση έως 20% στο κυκλοφοριακό»

Για το άνοιγμα της Βασιλίσσης Όλγας που δόθηκε ξανά στην κυκλοφορία, μίλησε το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης ο Χάρης Δούκας, ο οποίος τόνισε ότι «θα συμβάλλει στην αποσυμφόρηση της περιοχής 15% με 20%».

Ο δήμαρχος Αθηναίων, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ» 90,1 FM ανέφερε ότι η Βασιλίσσης Όλγας είναι πλέον ανοιχτή ξανά για τους πολίτες, με τον πεζόδρομο να παραδίδεται στην κυκλοφορία μετά από έξι χρόνια εργασιών, τονίζοντας ότι πρόκειται για έναν δρόμο που πέρασε από πολλές δυσκολίες, καθώς παρέμενε κλειστός από το 2020, ενώ οι εργασίες ανάπλασης ξεκίνησαν το 2023.

Παρά το μικρό μήκος του δρόμου, ο δήμαρχος χαρακτήρισε το έργο ιδιαίτερα σημαντικό για την πόλη και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «έχει περάσει από 40 κύματα αυτός ο δρόμος. Είναι κλειστός από το 2020. Είναι έργο με μεγάλη σημασία, μικρός δρόμος με μεγάλη αξία».

Αυτή την περίοδο ολοκληρώνονται οι τελευταίες εργασίες, όπως η τοποθέτηση της σήμανσης για τραμ και ηλεκτρικά λεωφορεία, ενώ ο δρόμος θα λειτουργεί ως ήπιας κυκλοφορίας, χωρίς διέλευση τρόλεϊ, ενημέρωσε ο κ. Δούκας. Αναμένεται, μάλιστα, να δοθεί ξανά στην κυκλοφορία και ο απέναντι δρόμος από τη λεωφόρο Αμαλίας.

Πρόταση του Δήμου η διέλευση όλων των οχημάτων

Όσο για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ο κ. Δούκας σημείωσε ότι η πρόταση του Δήμου, η οποία αναμένει έγκριση, προβλέπει τη διέλευση όλων των οχημάτων, ενώ η επαναφορά της αναστροφής στη λεωφόρο Αμαλίας αναμένεται να συμβάλλει στην αποσυμφόρηση της περιοχής.

Στο έργο περιλαμβάνονται και αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις, ενώ το εργοτάξιο κλείνει άμεσα, με την αποχώρηση των εργαζομένων τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Αθηναίων, τα εγκαίνια εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθούν την επόμενη εβδομάδα, καθώς το έργο έχει ολοκληρωθεί. «Είναι ένα έργο που δεν ανήκει σε κανέναν, παρά μόνο στους δημότες της Αθήνας αλλά και στην πόλη», κατέληξε ο Χάρης Δούκας.

Διαβάστε επίσης