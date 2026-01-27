Παραδίδεται σε λίγες μέρες στη κυκλοφορία η οδός Βασιλίσσης Όλγας – Τι αλλάζει για αυτοκίνητα

«Έργο ήπιας κυκλοφορίας» χαρακτήρισε η αντιδήμαρχος Αστικής Αναζωογώνησης και Ανθεκτικότητας του Δήμου Αθηναίων, Μάρω Ευαγγελίδου την παράδοση της οδού Βασιλίσσης Όλγας στη κυκλοφορία σε λίγες ημέρες.

«Δύο πράγματα προσδοκούμε. Να περάσουν τα αυτοκίνητα -σύμφωνα με την απόφαση του Δήμου Αθηναίων- και να ενεργοποιηθεί ξανά το τρόλεϊ», δήλωσε η Μάρω Ευαγγελίδου. Όπως εξήγησε τώρα λόγω των έργων υπάρχει μία καθυστέρηση 10 λεπτών για όσους θέλουν να μετακινηθούν από το Παγκράτι μέχρι το Σύνταγμα με τρόλεΐ.

Παράλληλα από τις λωρίδες διέλευσης του τρόλεϊ, όπως έχει κατασκευαστεί το έργο, θα επιτρέπεται να διέρχονται και τα Ι.Χ., σύμφωνα με την αντιδήμαρχο Αθηναίων. «Το έργο έχει κατασκευαστεί από την Ανάπλαση ΑΕ που δεν είναι πλέον δημοτική επιχείρηση. Ωστόσο, το κρατάμε έτσι όπως είναι», πρόσθεσε η Μάρω Ευαγγελίδου.

«Κρατάμε τον σχεδιασμό του. Οι αριστερές στροφές που υπήρχαν, έχουν καταργηθεί. Γι αυτό και έγινε η αναστροφή, για να εξυπηρετείται η Πλάκα και να μη χρειάζεται να πας μέχρι το Σύνταγμα για να στρίψεις» επισήμανε η Μάρω Ευαγγελίδου.

Αναφορικά, με τη μελέτη για την κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας που είχε εκπονίσει ο Δήμος Αθηναίων εξήγησε ότι περιλαμβάνει τη νόμιμη αριστερή στροφή των οδηγών στο φανάρι στη διασταύρωση Βουλιαγμένης και Καλλιρόης, γεγονός που θα βελτιώσει την κίνηση στο πολυσύχναστο αυτό σημείο.

Διαβάστε επίσης