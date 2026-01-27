Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Καθυστερήσεις 25 λεπτών σε Αττική Οδό

Αυξημένη κυκλοφοριακή συμφόρηση και σημαντικές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις βασικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας το πρωί της Τρίτης (27/01).

Όπως φαίνεται και στον παρακάτω χάρτη, στο «κόκκινο» είναι ο Κηφισός από τη Λεωφόρο Αθηνών έως τη Νέα Φιλαδέλφεια στο ρεύμα προς Μεταμόρφωση, ενώ και στο αντίθετο ρεύμα παρατηρούνται καθυστερήσεις.

Την ίδια ώρα, αυξημένη κίνηση παρατηρείται στη Μεσογείων, στο ρεύμα προς Αθήνα, από την Αγία Παρασκευή έως την Κατεχάκη, στην Κηφισίας από Κατεχάκη έως Χαλάνδρι, καθώς και στη Λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά.

Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις έως και 25 λεπτών στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από Δημοκρατίας έως Κηφισίας, ενώ στο ρεύμα προς Ελευσίνα έως και 10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας.