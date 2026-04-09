Καιρός: Απόλυτη ανατροπή για το Πάσχα - Μικρό... καλοκαιράκι σε όλη την Ελλάδα

Snapshot Οι καιρικές συνθήκες το Πάσχα θα είναι ευνοϊκές με θερμοκρασίες 26

28 βαθμούς Κελσίου και περιορισμένες βροχοπτώσεις.

Η Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο θα έχουν τοπικές, ασθενείς βροχές κυρίως σε ανατολικά και βόρεια τμήματα της χώρας.

Η Ανάσταση θα πραγματοποιηθεί με ήπιες καιρικές συνθήκες και ψυχρή αίσθηση το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου.

Από την Κυριακή του Πάσχα και μετά, η θερμοκρασία θα αυξηθεί λόγω μεταφοράς θερμότερων αερίων μαζών.

Οι άνεμοι θα είναι ισχυροί σε βόρειο Ιόνιο, Αιγαίο και νοτιοανατολική Ελλάδα, με ενίσχυση και στροφή σε νοτιοανατολικούς από το Σάββατο.

Οι καιρικές συνθήκες αναμένεται να είναι ευνοϊκές κατά τη διάρκεια του εορτασμού του Πάσχα, με σταθερή άνοδο της θερμοκρασίας και περιορισμένες βροχοπτώσεις, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Τόσο την Κυριακή του Πάσχα όσο και τη Δευτέρα, ο υδράργυρος θα φτάσει τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου, προσφέροντας σχεδόν καλοκαιρινό κλίμα για τις παραδοσιακές πασχαλινές εκδηλώσεις.

Η Μεγάλη Παρασκευή θα χαρακτηρίζεται από λίγες τοπικές βροχές, κυρίως στα ανατολικά και βόρεια τμήματα της χώρας, όπως ανατολική Μακεδονία και Θράκη, όπου ο καιρός θα παραμείνει αρκετά συννεφιασμένος.

Παρόμοια εικόνα θα επικρατήσει και το Μεγάλο Σάββατο, με ασθενείς βροχοπτώσεις σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, της Θράκης, της Θεσσαλίας, της Αττικοβοιωτίας, της Εύβοιας, της ανατολικής Πελοποννήσου και της βόρειας Κρήτης.

Η Ανάσταση αναμένεται να γίνει με ήπιες καιρικές συνθήκες σε όλη τη χώρα, παρά την ψυχρή αίσθηση που θα σημειωθεί το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου. Την Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα, η μεταφορά θερμότερων αερίων μαζών θα οδηγήσει σε άνοδο της θερμοκρασίας, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Σήμερα, αναμένονται τοπικές βροχές κυρίως στα βορειοανατολικά, όπως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, ενώ στα υπόλοιπα ανατολικά τμήματα τα φαινόμενα θα είναι πιο σποραδικά. Κατά τις απογευματινές ώρες, πιθανές μπόρες θα εμφανιστούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν ισχυροί, έως 7 μποφόρ, κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, το Αιγαίο και το νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας. Σταδιακά, από το Σάββατο και μετά, οι άνεμοι θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς και θα ενισχυθούν, γεγονός που θα συμβάλει στην άνοδο της θερμοκρασίας.

Στην Αττική, ο καιρός θα παρουσιάζει εναλλαγές συννεφιάς και ηλιοφάνειας, με ήπιους ανέμους γύρω στα 5 μποφόρ και θερμοκρασία που θα φτάσει λίγο πάνω από 20 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι.

Στη Θεσσαλονίκη, ο βαρδάρης θα συνεχίσει να πνέει μέχρι το απόγευμα, όταν θα αρχίσει να εξασθενεί. Ο υδράργυρος θα κυμανθεί κοντά στους 19 βαθμούς, με δροσερό πρωινό στο κέντρο της πόλης.

Διαβάστε επίσης