Το μυστήριο της εξαφάνισης νεαρής γιατρού στην αφρικανική ζούγλα - Τα κρεμασμένα σε δέντρα εσώρουχα

Snapshot Η νεαρή Ολλανδή γιατρός Σοφία Κοέτσιερ εξαφανίστηκε το 2015 κατά τη διάρκεια πρακτικής άσκησης και σαφάρι στην Ουγκάντα, με τελευταία εμφάνιση όταν απομακρύνθηκε από το κατάλυμα με ένα άδειο μπουκάλι στο χέρι.

Στην περιοχή όπου εξαφανίστηκε βρέθηκαν προσωπικά αντικείμενα της Σοφίας τακτοποιημένα με φαινομενική προσοχή, καθώς και ρούχα κρεμασμένα σε δέντρα, χωρίς ίχνη βίας ή αίματος.

Η αρχική εκδοχή της αστυνομίας για επίθεση από άγριο ζώο αμφισβητήθηκε λόγω απουσίας βιολογικών στοιχείων και της ασυνήθιστης διάταξης των αντικειμένων.

Αναλύσεις DNA αποκάλυψαν άγνωστα ανδρικά προφίλ στα ρούχα της Σοφίας, υποδεικνύοντας πιθανή ανθρώπινη παρέμβαση και οδηγώντας στην επανεξέταση της υπόθεσης το 2023.

Οι ειδικοί αποκλείουν αυτοκτονία ή ατύχημα με άγρια ζώα, ενώ μετά πάνω από δέκα χρόνια δεν έχει βρεθεί το σώμα της ούτε υπάρχουν σαφείς εξηγήσεις για την εξαφάνισή της. Snapshot powered by AI

Η τελευταία φορά που εθεάθη η νεαρή γιατρός από την Ολλανδία, που ταξίδεψε μαζί με δύο συμπατριώτισσές της φοιτήτριες στην Ουγκάντα, στο πλαίσιο οκτάμηνης πρακτικής άσκησης στο νοσοκομείο Λουμπάγκα, στην Καμπάλα, ήταν όταν απομακρύνθηκε από το κατάλυμα τους στις όχθες του Νείλου, μέσα στο εθνικό πάρκο Murchison Falls με ένα άδειο μπουκάλι στο χέρι.

Η 21χρονη τότε Σοφία Κοέτσιερ, έφτασε στην Ουγκάντα τον Σεπτέμβριο του 2015.

Περιγράφεται ως άτομο λαμπρό ακαδημαϊκό ιστορικό στην ιατρική και διάγνωση διπολικής διαταραχής, την οποία, μέχρι εκείνη τη στιγμή, είχε κρατήσει υπό έλεγχο.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της, η Σοφία κέρδισε την εκτίμηση των συναδέλφων και των ασθενών της.

Στα ηλεκτρονικά της μηνύματα, περιέγραφε στην οικογένειά της τον ενθουσιασμό της για την τοπική κουλτούρα και την επιθυμία της να επιστρέψει στην Αφρική μετά την ολοκλήρωση των σπουδών της.

Στις 22 Οκτωβρίου 2015, μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης, η Σοφία και οι δύο φίλες της έκλεισαν ένα σαφάρι διάρκειας δεκαεπτά ημερών στο εσωτερικό της χώρας.

Ο ξεναγός, Μάικλ Κιτζάμπου, έπρεπε να φροντίζει για την ασφάλειά τους και τις μετέφερε σε διάφορα εθνικά πάρκα.

Στην κοιλάδα Κιντέπο, στις 26 Οκτωβρίου, η Σοφία έδειξε τα πρώτα σημάδια διαταραχής, όταν προσπάθησε να πηδήξει από ένα κινούμενο όχημα και να βάλει φωτιά στο καταυλισμό. Ο οδηγός, παρά την προειδοποίηση ενός υπεύθυνου τουρισμού, δεν την μετέφερε σε νοσοκομείο.

Το πρωί της 28ης Οκτωβρίου, η ομάδα έφτασε στο Εθνικό Πάρκο Murchison Falls, διάσημο για τους καταρράκτες και την πλούσια άγρια πανίδα του. Λόγω της προβληματικής συμπεριφοράς της αποφασίστηκε να τερματίσουν το ταξίδι και να επιστρέψουν στην πρωτεύουσα, αλλά αποφάσισαν να μην το πουν στη Σοφία για να αποφύγουν την αντίδρασή της.

Το Κέντρο Εκπαίδευσης Φοιτητών της Αρχής Άγριας Ζωής της Ουγκάντας ήταν ένα απλό κτίριο με κοιτώνες και τουαλέτες χωριστές από το κύριο κτίριο. Η Σοφία ζήτησε να βγει για να πάει στην τουαλέτα λίγο πριν τις 18:00. Δεν επέστρεψε.

Η εμφάνιση ενός απίθανου σεναρίου

Η πρώτη αναζήτηση ξεκίνησε λίγα λεπτά αργότερα, όταν οι φίλες της αντιλήφθηκαν την απουσία της. Τρεις ώρες αργότερα εντάχθηκαν στις έρευνες δασοφύλακες του πάρκου.

Το πρωί της 29ης Οκτωβρίου, μια περίπολος βρήκε ένα πλαστικό μπουκάλι στην όχθη του Νείλου, περίπου 600 μέτρα από το κατάλυμα. Ήταν το μπουκάλι που χρησιμοποιούσε η Σοφία για να μαζεύει σκουπίδια. Δεν υπήρχαν φρέσκα ίχνη, ούτε σαφή σημάδια σύρσης από ζώα, ούτε βιολογικά υπολείμματα.

Στις 30 Οκτωβρίου, η σκηνή έγινε ακόμη πιο αινιγματική. Σε ένα τμήμα 45 μέτρων της όχθης, εμφανίστηκαν τα προσωπικά αντικείμενα της Σοφίας: γυαλιά ηλίου, μια ξεχωριστή μπότα, ένα άδειο πορτοφόλι, ορθοπεδικά πέλματα, ένα χαρτονόμισμα σκισμένο στη μέση. Τα παπούτσια ήταν καθαρά και τοποθετημένα με φαινομενική προσοχή. Η τσάντα παρέμενε άθικτη.

Κομμάτια παντελονιού, κομμένα σε ακριβείς λωρίδες, ήταν δεμένα σε κλαδιά και θάμνους. Τα εσώρουχα κρέμονταν από ένα κλαδί σε ύψος πέντε μέτρων. Κανένα ορατό ίχνος αίματος, ούτε σημάδια βίας, ούτε ίχνη πάλης.

Το σύνολο, σύμφωνα με τη μητέρα, έμοιαζε περισσότερο με «στημένη σκηνή» παρά με αποτέλεσμα επίθεσης από άγριο ζώο.

Η αστυνομία της Ουγκάντας επέλεξε την πιο εύκολη εξήγηση: επίθεση από άγριο ζώο.

Ωστόσο, η απουσία αίματος, βιολογικών υπολειμμάτων και ιχνών σύρσης στη βλάστηση ή στη λάσπη της όχθης, καταρρίπτει την υπόθεση. Επιπλέον, η διάταξη των ενδυμάτων και το ύψος στο οποίο βρέθηκαν τα εσώρουχα δεν συνάδουν με τη συνήθη συμπεριφορά των αρπακτικών.

Η οικογένεια της κατήγγειλε την επιπολαιότητα της έρευνας και προσέλαβε ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες. Η ανάλυση DNA στα ρούχα που συλλέχθηκαν αποκάλυψε την παρουσία άγνωστων ανδρικών προφίλ, αποκλείοντας ότι ανήκαν σε αστυνομικούς ή διασώστες. Για την οικογένεια, αυτό το εύρημα υποδηλώνει ανθρώπινη παρέμβαση.

Η πίεση της οικογένειας και η επανεξέταση των ιατροδικαστικών εκθέσεων οδήγησαν την αστυνομία της Ουγκάντας να ξανανοίξει την υπόθεση το 2023. Οι νέες ιατροδικαστικές εκθέσεις, επιβεβαίωσαν την παρουσία ανδρικού DNA εκτός από την τοπική αστυνομία και τους διασώστες.

Εναλλακτικές υποθέσεις και το αδύναμο σενάριο

Οι ειδικοί που συμβουλεύτηκε η οικογένεια αποκλείουν την υπόθεση της αυτοκτονίας: δεν υπήρχαν προηγούμενα σημάδια αυτοκτονικού ιδεασμού ή ενδείξεις αυτοτραυματισμού. Η σκηνή της ανακάλυψης, με τα ρούχα κομμένα και τοποθετημένα σε ύψος, δεν ανταποκρίνεται στα συνηθισμένα πρότυπα αυτοκτονίας στην περιοχή.

Η υπόθεση της επίθεσης ζώων, επίσης δεν εξηγεί την απουσία αίματος, την τακτική διάταξη των αντικειμένων ή την παρουσία ανδρικού DNA. Η πιθανότητα η Σοφία να προσπάθησε να κολυμπήσει στο Νείλο, αποπροσανατολισμένη από ένα μανιακό επεισόδιο, δεν ταιριάζει με την αλληλουχία της ανακάλυψης ή με τα φυσικά χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος. Η ακτή είναι δύσκολα προσβάσιμη και το ρεύμα είναι πολύ δυνατό.

Πάνω από μια δεκαετία μετά την εξαφάνιση της Σοφίας, δεν υπάρχουν πολλές βεβαιότητες. Δεν υπάρχει πτώμα ή ομολογία, παρά μόνο μία «αδύνμη» σκηνή.