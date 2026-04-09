Beef μεταξύ Νεφέλης Μεγκ και Ιωάννας Τούνη - «Ντροπή σου», «Είσαι η Τούνη και ασχολείσαι μαζί μου;»

Έντονη ήταν η αντίδραση της Ιωάννας Τούνη έπειτα από βίντεο της Νεφέλης Μεγκ στο οποίο η τελευταία σχολίαζε τους λόγους για τους οποίους κάποιος μπορεί να νιώθει απέχθεια για την influencer.

«Θα έπρεπε να ντρέπεσαι που ούσα γυναίκα και δη φεμινίστρια στρέφεσαι δημόσια εναντίον μιας άλλης γυναίκας που δεν γνωρίζεις. Τελικά είσαι και εσύ μια παγίδα like που αυτά που τάχα υπερασπίζεσαι πρώτη, πας και τα κάνεις. Ντροπή σου γι’ αυτό που προάγεις και γι’ αυτό που όντως είσαι» έγραψε η Ιωάννα Τούνη σε προσωπικό μήνυμα που έστειλε στη youtuber, όπως αποκάλυψε η ίδια μέσα από ένα νέο βίντεο στο Instagram.

«Μου στέλνει μήνυμα η Τούνη και παθαίνω σοκ. Γιατί; Πραγματικά, είσαι η Τούνη και ασχολείσαι μαζί μου; Who the f…ck am I; Από όλο τον κόσμο που την σχολίασε, στάθηκε σε μένα. Μου έδωσε αξία. Να θέλεις να δικαιολογηθείς σε μένα; Μα ποια είμαι εγώ; Δεν είμαι καμιά» ανέφερε, μεταξύ άλλων, η Νεφέλη Μεγκ.

«Δεν συνηθίζω να κάνω τέτοια βίντεο, αλλά ειλικρινά θεωρώ ότι το φαινόμενο “Τουνη” είναι worth digging. Αφιέρωσα λοιπόν ένα ολόκληρο βίντεο στο YouTube μου σχετικά με τους λόγους κάποιος νιώθει απέχθεια για αυτήν. Και να σας πω πως μετά από όλην αυτήν την έρευνα, δεν κατάφερα ειλικρινά να βρω ένα αξιόλογο επιχείρημα που να υποστηρίζει ότι η Τουνη είναι ανάξια αναγνώρισης και θαυμασμού ή ότι θα έπρεπε να τυγχάνει δημόσιας κατακραυγής. Αν μπορείτε να με πείσετε, drop a comment. Όλο το βίντεο θα το βρείτε στο κανάλι μου! Αυτό είναι ένα απόσπασμα από την δική μου αλληλεπίδραση μαζί της!» σημείωσε στη λεζάντα του βίντεο.

https://www.instagram.com/reel/DW3ePNBDR55/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Το βίντεο που προκάλεσε την αντίδραση της Ιωάννας Τούνη

