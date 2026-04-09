Τραμπ: «Αν το Ιράν δεν τηρήσει την πραγματική συμφωνία, θα αρχίσουν ξανά τα πυρά»

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι δυνάμεις των ΗΠΑ θα παραμείνουν γύρω από το Ιράν έως ότου τηρηθεί πλήρως η «πραγματική συμφωνία»

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα παραμείνουν γύρω από το Ιράν μέχρι να τηρηθεί πλήρως μια «πραγματική συμφωνία».
  • Η «πραγματική συμφωνία» που ζητά ο Τραμπ περιλαμβάνει την απουσία πυρηνικών όπλων και την ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ.
  • Εάν η συμφωνία δεν τηρηθεί, οι ΗΠΑ προειδοποιούν για ισχυρότερες στρατιωτικές επιθέσεις από ποτέ.
  • Υπάρχουν αντικρουόμενες εκδοχές ενός σχεδίου 10 σημείων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με διαφωνίες κυρίως για εκεχειρία και όρους ασφαλείας.
  • Η ανάρτηση του Τραμπ δεν αναφέρει την κατάπαυση του πυρός σε περιοχές όπως ο Λίβανος, που αποτελεί σημείο διαφωνίας μεταξύ των πλευρών.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε στην πλατφόρμα Truth Social, για να προειδοποιήσει το Ιράν με νέες ισχυρότερες επιθέσεις αν δεν τηρήσει την «πραγματική συμφωνία», δύο μόλις 24ωρα μετά την επίτευξη της εύθραυστης εκεχειρίας.

«Όλα τα πλοία, τα αεροσκάφη και το στρατιωτικό προσωπικό των ΗΠΑ, με επιπλέον πυρομαχικά, όπλα και οτιδήποτε άλλο είναι κατάλληλο και απαραίτητο για τη θανατηφόρα δίωξη και καταστροφή ενός ήδη ουσιαστικά υποβαθμισμένου εχθρού, θα παραμείνουν στη θέση τους εντός και γύρω από το Ιράν, μέχρι να τηρηθεί πλήρως η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ που επιτεύχθηκε.

Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν τηρηθεί, κάτι που είναι εξαιρετικά απίθανο, τότε τα πυρά ξεκινούν, μεγαλύτερα, καλύτερα και ισχυρότερα από ό,τι έχει δει ποτέ κανείς πριν. Συμφωνήθηκε, πριν από πολύ καιρό, και παρά την ψεύτικη ρητορική περί του αντιθέτου - ΚΑΝΕΝΑ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΟΠΛΟ και τα Στενά του Ορμούζ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΑ & ΑΣΦΑΛΗ. Εν τω μεταξύ, ο μεγάλος Στρατός μας εξοπλίζεται και ξεκουράζεται, ανυπομονώντας, στην πραγματικότητα, για την επόμενη Κατάκτησή του. Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ!»

Τι εννοεί ο Τραμπ όταν λέει «πραγματική συμφωνία»;

Οι αναφορές για την εκεχειρία των δύο εβδομάδων που επιτεύχθηκε μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν είναι αντικρουόμενες. Οι διαφωνίες επικεντρώνονται κατά βάση στις εναλλακτικές εκδοχές που έχουν προκύψει για το σχέδιο των 10 σημείων που θα σηματοδοτήσει το τέλος του πολέμου.

Ο Τραμπ λέει ότι «υπάρχει μόνο μία ομάδα ουσιαστικών «σημείων που είναι αποδεκτά από τις ΗΠΑ». Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει καταστήσει σαφές τι θέλει στο πλαίσιο αυτής που αποκαλεί «πραγματική συμφωνία»: «κανένα πυρηνικό όπλο και τα Στενά του Ορμούζ να είναι ανοιχτά και ασφαλή».

Έχουν υπάρξει αρκετές εκδοχές από την ιρανική πλευρά. Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης αποκάλυψαν μία από αυτές που περιελάμβανε τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Ιράν, το Ιράκ, την Υεμένη και τον Λίβανο, το άνοιγμα του Ορμούζ και την πλήρη δέσμευση για την άρση των κυρώσεων των ΗΠΑ.

Αργότερα, εμφανίστηκε το σχέδιο 10 σημείων του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, στο οποίο προστέθηκε ο εμπλουτισμός ουρανίου και η Τεχεράνη να διατηρήσει τον έλεγχο του Ορμούζ. Οι απαιτήσεις περί εμπλουτισμού αργότερα αφαιρέθηκαν από την αγγλική μετάφραση της δήλωσης του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Στην ανάρτηση του Τραμπ δεν υπήρξε καμία αναφορά στην κατάπαυση του πυρός συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου , η οποία έχει αποτελεί βασικό σημείο διαφωνίας σχετικά με τους όρους της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

ΟΗΕ: Σοβαρό κίνδυνος για την εκεχειρία οι επιθέσεις στον Λίβανο

Ένα από τα βασικά ερωτήματα είναι, αν θα εκτροχιάσει ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ την εκεχειρία. Το Ισραήλ λέει ότι ο πόλεμός του στον Λίβανο δεν έχει τελειώσει. Η Χεζμπολάχ από την πλευρά της λέει ότι έχει το δικαίωμα να απαντήσει στις ισραηλινές επιθέσεις και έχει εξαπολύσει πυραύλους στο βόρειο Ισραήλ, καθώς συνεχίζεται η διαφωνία για το εάν ο Λίβανος αποτελεί μέρος της εκεχειρίας.

Ο Λίβανος επλήγη χθες (8/4) από τον σφοδρότερο βομβαρδισμό του Ισραήλ σε αυτή τη σύγκρουση. Για 10 λεπτά, η χώρα δεχόταν σφοδρή επίθεση. Τουλάχιστον 254 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 1.165 τραυματίστηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις σε ολόκληρο τον Λίβανο, συμπεριλαμβανομένης της Βηρυτού, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας του Λιβάνου. Οι ισραηλινές επιθέσεις συνεχίστηκαν στη Βηρυτό νωρίς την Πέμπτη, με μια τεράστια έκρηξη να ακούγεται μετά από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που στόχευε ένα νότιο προάστιο της Βηρυτού.

Ο γγ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες «καταδίκασε απερίφραστα τις μαζικές επιθέσεις του Ισραήλ σε ολόκληρο τον Λίβανο στις 8 Απριλίου» και κάλεσε «όλα τα μέρη να σταματήσουν αμέσως τις εχθροπραξίες».

Αυτές οι επιθέσεις «είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο και τον τραυματισμό εκατοντάδων αμάχων, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, καθώς και ζημιές σε πολιτικές υποδομές», αναφέρει. Ο Γκουτέρες εξέφρασε την «βαθιά ανησυχία του για τον αυξανόμενο αριθμό θυμάτων αμάχων» και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην κυβέρνηση του Λιβάνου.

Προειδοποίησε ότι η στρατιωτική δραστηριότητα στον Λίβανο «θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την κατάπαυση του πυρός και τις προσπάθειες για μια διαρκή και συνολική ειρήνη στην περιοχή», προσθέτοντας ότι «δεν υπάρχει στρατιωτική λύση στη σύγκρουση».

