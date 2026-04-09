«Γλέντι» στο X με Κωνσταντοπούλου-Στραβελάκη: «Ευτυχώς δεν τον δάγκωσε - Είναι ήρωας!»

Δεν άφησαν ασχολίαστο τον επί 15 λεπτών καβγά του δημοσιογράφου και της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας οι χρήστες του Χ

Δημήτρης Δρίζος

  • Στην εκπομπή του OPEN σημειώθηκε έντονος καβγάς 15 λεπτών μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του δημοσιογράφου Νίκου Στραβελάκη.
  • Η Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε τον Στραβελάκη για διακοπές και έλλειψη δημοσιογραφικών κινήτρων, ενώ εκείνος αρνήθηκε τις κατηγορίες και υπερασπίστηκε το έργο του.
  • Ο διάλογος περιλάμβανε έντονες αντεγκλήσεις για το δικαίωμα ομιλίας και τον τρόπο διεξαγωγής της συνέντευξης.
  • Το περιστατικό προκάλεσε έντονη αντίδραση και σχόλια από χρήστες στο κοινωνικό δίκτυο X, με διχασμένες απόψεις υπέρ και κατά των δύο πλευρών.
Ένα πρωτοφανή, ακόμη και για τα ελληνικά τηλεοπτικά δεδομένα, παρακολούθησαν οι τηλεθεατές του OPEN, ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον δημοσιογράφο Νίκο Στραβελάκη, καθώς επί 15 λεπτά αντάλλασσαν μεταξύ τους... βαριές κουβέντες.

Συγκεκριμένα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε προς τον παρουσιαστή για ένα παλαιότερο βίντεο που είχε παίξει στο δελτίο ειδήσεων άλλου καναλιού αναφορικά με τη δολοφονία Γρηγορόπουλου.

«Δεν σας επιτρέπω, να ανακαλέσετε» φώναζε ο παρουσιαστής προς την Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία από την πλευρά της ζητούσε από τον κύριο Στραβελάκη «αν της κάνει χάρη» που την αφήνει να μιλάει στη συνέντευξη που κλήθηκε!

Οι τόνοι ανέβηκαν ακόμα περισσότερο όταν ο Νίκος Στραβελάκης είπε: «εγώ επέμενα να έρθετε εδώ και με καταγγέλλετε ότι παρεμποδίζω τις απαντήσεις σας» καθώς η Ζωή Κωνσταντοπούλου απάντησε: «Μου κάνετε κάποια χάρη; Δεν είναι δημόσια η εκπομπή; Είναι δικό σας τσιφλίκι; Είπατε 15 φορές Χρυσή Αυγή. Με έχετε διακόψει αυτά για τα οποία μου επισημαίνετε. Είναι καλό που τα βλέπει ο κόσμος για να καταλαβαίνει. Τα κίνητρα δεν είναι αγαθά, ούτε δημοσιογραφικά».

Ο παρουσιαστής της εκπομπής του Open απάντησε έξαλλος: «Δεν θα μου αποδώσετε εμένα κίνητρα μετά από 40 χρόνια. Δεν επέτρεψα σε κανέναν πολιτικό να μου αποδώσει κίνητρα για τα ερωτήματά μου. Είμαι δημοσιογράφος, δεν με ταύτισε ποτέ κανένας με κανένα κόμμα και δεν σας επιτρέπω».

«Δεν με απασχολεί τι μου επιτρέπετε. Την ώρα που φιμώνομαι και στοχοποιούμαι από τους πάντες, έρχεστε να με στοχοποιήσετε με αυτόν τον τρόπο. Κάνετε σκηνή στην εκπομπή σας. Δεν μου δίνετε το δικαίωμα να απαντώ χωρίς να με συκοφαντείτε και να με λοιδορείτε» ήταν η απάντηση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

Πανηγύρι στο Χ

Και φυσικά μετά από αυτόν τον απίστευτο καβγά, δεν θα μπορούσαν οι χρήστες του Χ να μείνουν αμέτοχοι καθώς τα σχόλια... έδιναν και έπαιρναν, με άλλους να τείνουν προς το μέρος του δημοσιογράφου και άλλοι προς εκείνο της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

Δείτε χαρακτηριστικά:

2.jpg
3.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg

9.jpg
10.jpg
1775724983347-10131382-11.jpg

1775724829142-732275518-1.jpg
2.jpg
3.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
1775724983347-10131382-11.jpg
