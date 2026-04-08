Ένταση Κωνσταντοπούλου-Στραβελάκη στον «αέρα»: «Μου κάνετε κάποια χάρη που είμαι εδώ;»

Ένταση δημιουργήθηκε στον τηλεοπτικό αέρα του OPEN, όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, και ο παρουσιαστής της εκπομπής «10 Παντού», Νίκος Στραβελάκης, ανέβασαν τους τόνους.

Συγκεκριμένα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε προς τον παρουσιαστή για ένα παλαιότερο βίντεο που είχε παίξει στο δελτίο ειδήσεων άλλου καναλιού αναφορικά με τη δολοφονία Γρηγορόπουλου.

«Δεν σας επιτρέπω, να ανακαλέσετε» φώναζε ο παρουσιαστής προς την Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία από την πλευρά της ζητούσε από τον κύριο Στραβελάκη «αν της κάνει χάρη» που την αφήνει να μιλάει στη συνέντευξη που κλήθηκε!

Η ένταση ωστόσο δεν σταμάτησε εκεί, με τον δημοσιογράφο να ζητά διαρκώς από την κυρία Κωνσταντοπούλου να ανακαλέσει τα όσα είπε, με την ίδια από την άλλη να συνεχίζει στον ίδιο τόνο αναφέροντας πως «βάλλομαι από παντού, όπου πηγαίνω».