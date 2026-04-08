Επέστρεψε νικητής ο Μάριος μετά τη μεταμόσχευση στο Τορίνο: «Η καρδιά μου δεν σταμάτησε ούτε λεπτό»

Snapshot Ο 18χρονος Μάριος επέστρεψε στην Ελλάδα μετά από επιτυχημένη μεταμόσχευση ήπατος στο Τορίνο.

Η μεταμόσχευση πραγματοποιήθηκε στις 21 Νοεμβρίου 2023, με δύο επιπλέον επεμβάσεις αποκατάστασης να ακολουθούν.

Ο Μάριος πάσχει από το σύνδρομο Alagille, μια σπάνια γενετική πάθηση που επηρεάζει το ήπαρ και άλλα όργανα.

Η υποστήριξη της οικογένειας και η ανθρωπιά των ιατρών ήταν καθοριστικοί παράγοντες για την ανάρρωσή του.

Η ιστορία του αναδεικνύει τη σημασία της μεταμόσχευσης ήπατος και τη δύναμη της ιατρικής επιστήμης και θέλησης για ζωή.

Ο 18χρονος Μάριος επέστρεψε στην Ελλάδα χαμογελαστός και δυνατός, μετά από μια κρίσιμη μεταμόσχευση ήπατος που υποβλήθηκε στο Τορίνο της Ιταλίας.

Ο νεαρός κατάφερε να ξεπεράσει αυτόν τον δύσκολο αγώνα. Σε δηλώσεις του στον ALPHA, ο Μάριος ανέφερε ότι αρχικά φοβόταν πως δεν θα καταφέρει να επιστρέψει στην πατρίδα του. «Έδωσα έναν μεγάλο πόλεμο με τον θάνατο, τον οποίο κέρδισα και είμαι πολύ χαρούμενος γι’ αυτό», τόνισε. Η υποστήριξη της οικογένειάς του, με τη μητέρα, τον πατέρα και τον αδερφό του να βρίσκονται δίπλα του, αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα στην ανάρρωσή του.

Ο 18χρονος περιέγραψε την εμπειρία του στο νοσοκομείο του Τορίνο, όπου οι γιατροί στάθηκαν στο πλευρό του με επαγγελματισμό και ανθρωπιά. Ιδιαίτερα ανέφερε τον γιατρό Ρομανιόλι, ο οποίος χαρακτήρισε το Μάριο «δυνατό», καθώς η καρδιά του δεν σταμάτησε ούτε λεπτό κατά τη διάρκεια της πρώτης μεταμόσχευσης. Επίσης, ο γιατρός Τζάκομο του είπε ότι η δύναμη και η θέληση για ζωή του νεαρού ήταν πηγή έμπνευσης για όλη την ιατρική ομάδα.

Ο Μάριος είχε νοσηλευτεί αρχικά στο νοσοκομείο του Ρίου, προτού μεταφερθεί στο Τορίνο με αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας τον Νοέμβριο του 2023. Η μεταμόσχευση ήπατος πραγματοποιήθηκε στις 21 Νοεμβρίου, ενώ ακολούθησαν δύο ακόμα επεμβάσεις αποκατάστασης για τη βελτίωση της υγείας του.

Σύμφωνα με τη μητέρα του, ο Μάριος γεννήθηκε το2007 με το σύνδρομο Alagille, μια σπάνια γενετική πάθηση που επηρεάζει το ήπαρ και άλλα όργανα. Η μεταμόσχευση ήπατος ήταν η μοναδική λύση για να συνεχίσει τη ζωή του με υγεία και ποιότητα.

Τα ξημερώματα της Μεγάλης Τρίτης, ο Μάριος επέστρεψε στην Ελλάδα, έχοντας νικήσει μια από τις πιο κρίσιμες μάχες της ζωής του. Η ιστορία του αποτελεί παράδειγμα δύναμης και επιμονής για όσους αντιμετωπίζουν σοβαρές ασθένειες και αναδεικνύει τη σημασία της μεταμόσχευσης ήπατος σε περιπτώσεις σπάνιων παθήσεων.

Η επιστροφή του Μάριου σηματοδοτεί όχι μόνο την προσωπική του νίκη, αλλά και τη δύναμη της ιατρικής επιστήμης και της ανθρώπινης θέλησης για ζωή. Η οικογένειά του και οι γιατροί που τον στήριξαν συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του, με αισιοδοξία για το μέλλον.

Διαβάστε επίσης