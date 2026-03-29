Ο Μάριος από το Αγρίνιο γυρίζει νικητής: «Ευχαριστώ τον δότη που μου έδωσε ζωή»

«Είμαι μια χαρά, δεν έχω κάποιο πρόβλημα, δεν πονάω, γενικά είχα πολύ κουράγιο» 

Μίλτος Τσεκούρας

Ο 18χρονος Μάριος και η μητέρα του. 

Χαμόγελα αισιοδοξίας και βαθιά συγκίνηση σκορπά η εικόνα του 18χρονου Μάριου από το Αγρίνιο, ο οποίος μίλησε για πρώτη φορά δημόσια μετά τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του.

Ο 18χρονος, ο οποίος μετέβη στην Ιταλία προκειμένου να υποβληθεί σε εξειδικευμένη μεταμόσχευση ήπατος και σε επιπλέον χειρουργικές επεμβάσεις αποκατάστασης, μίλησε στην τηλεόραση του Alpha για τον αγώνα που έδωσε το τελευταίο διάστημα.

Η πρώτη του σκέψη στράφηκε στους ανθρώπους που συνέβαλαν στη σωτηρία του, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και προς τον απλό κόσμο που στάθηκε στο πλευρό της οικογένειάς του όλο αυτό το διάστημα.

Περιγράφοντας τη σημερινή του κατάσταση, ο 18χρονος εξέπεμψε ένα ηχηρό μήνυμα δύναμης και ελπίδας: «Είμαι μια χαρά, δεν έχω κάποιο πρόβλημα, δεν πονάω, γενικά είχα πολύ κουράγιο γιατί πίστευα ότι δεν θα είμαι για πάντα έτσι. Ότι και να τύχει θα το αντιμετωπίσω με θάρρος».

Ο Μάριος προχώρησε και σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη αναφορά, απευθυνόμενος στην οικογένεια του ανθρώπου που του χάρισε τη δυνατότητα να συνεχίσει τη ζωή του. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Ευχαριστώ τον δότη που μου έδωσε ζωή, την οικογένειά του γιατί κι αυτοί ζήσανε πολλά, πιστεύω».

Ολοκληρώνοντας τις δηλώσεις του, ο Μάριος θέλησε να μοιραστεί τον διάλογο που είχε με τα μέλη του ιατρικού προσωπικού στο ιταλικό νοσοκομείο, ο οποίος αποτυπώνει την κρισιμότητα της κατάστασης που αντιμετώπισε. Όπως σημείωσε ο ίδιος: «Θέλω να πω τη φράση που μου είπανε εδώ στο νοσοκομείο «Αυτό που πήραμε από σένα ήταν το κουράγιο σου, που άντεξες όλο αυτό, γιατί άλλοι δεν μπόρεσαν να το αντέξουν».

07:45LIFESTYLE

Αντριάνα Σκλεναρίκοβα: Το παραμύθι που έγινε εφιάλτης για την καλλονή των 90s

07:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάσχα με το χέρι στην τσέπη: Πόσο θα πληρώσουν οι εκδρομείς για Καλαμάτα έως... Θεσσαλονίκη

07:34ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο με το χρηματοκιβώτιο του Έπσταϊν: Διαμάντια και σκληροί δίσκοι εξαφανίστηκαν για 5 μέρες

07:15ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Άγιο Φως: Συνεχίζεται το θρίλερ με την αφή - Ο ρόλος του εβραϊκού Πάσχα και το ελληνικό σχέδιο

07:05ΕΛΛΑΔΑ

Παιδιά και video games: Ο εθισμός στις οθόνες και η απόγνωση των γονέων

06:55ΕΛΛΑΔΑ

06:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανασκόπηση της κεντρικής ημέρας του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ: Η «Ενότητα» σε πρώτο πλάνο

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Ανήλικοι εκβίαζαν μαθητές: Πώς κατάφεραν να πάρουν 10.000 ευρώ από 14χρονο

06:25ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η ηθοποιός Μαρινέλλα: Από το «Γοργόνες και μάγκες» στο «Ύστερα ήρθαν οι μέλισσες» και το θέατρο

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Σε νέα φάση ο πόλεμος στο Ιράν: Πώς μπορεί ο Τραμπ να χρησιμοποιήσει στις επιχειρήσεις τους Αμερικανούς πεζοναύτες - Η εκπαίδευση και ο εξοπλισμός της 31ης Εκστρατευτικής Μονάδας

06:05ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Το Πεντάγωνο κάνει σχέδια για εισβολή στο Ιράν - Απειλές και διορία μέχρι την Δευτέρα από την Τεχεράνη

06:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρή μάζα κατεβαίνει στην Μεσόγειο - Τι σημαίνει για τις επόμενες ημέρες

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Μαρτίου: Σήμερα η Ε΄ Κυριακή των νηστειών - Ποιοι γιορτάζουν

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 29 Μαρτίου

05:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πληρωμές από e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Τα ποσά που θα καταβληθούν μέχρι τις 3 Απριλίου

05:18ΚΟΣΜΟΣ

Κουβέιτ: Ξανά στο στόχαστρο ιρανικών πυραύλων και drones

04:46ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Ένας νεκρός από επίθεση ουκρανικού drone

04:10ΚΟΣΜΟΣ

Washington Post: Το Πεντάγωνο σχεδιάζει χερσαίες επιχειρήσεις εβδομάδων στο Ιράν - Ποιοι οι στόχοι

02:49ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Όχημα έπεσε σε πεζούς - Πολλοί τραυματίες και σκηνές πανικού

02:25ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Καταδίκασε τις επιθέσεις κατά του ηγέτη των Κούρδων στο Ιράκ

19:16ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζει απόψε η ώρα: Η Ελλάδα υποδέχεται το θερινό ωράριο

20:34ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαρινέλλα: «Βρε, άντε και στο διάολο…» - Το τηλεφώνημα του Σάχη και η απρόοπτη απάντηση

06:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρή μάζα κατεβαίνει στην Μεσόγειο - Τι σημαίνει για τις επόμενες ημέρες

12:02ΚΟΣΜΟΣ

Κριάρι «πρωταθλητής» στην Τουρκία: «Εξαντλήθηκαν» οι παραγγελίες για τους... απογόνους του

09:55WHAT THE FACT

Η NASA εντόπισε μια δομή κάτω από την επιφάνεια του Άρη που μπερδεύει τους επιστήμονες

22:25ΕΛΛΑΔΑ

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για την τραγωδία στην Εγνατία Οδό: 54χρονος και 73χρονη οι δύο νεκροί

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Ανήλικοι εκβίαζαν μαθητές: Πώς κατάφεραν να πάρουν 10.000 ευρώ από 14χρονο

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Μαρτίου: Σήμερα η Ε΄ Κυριακή των νηστειών - Ποιοι γιορτάζουν

16:45ΚΟΣΜΟΣ

Η ανακάλυψη του αιώνα: Επιστήμονες εντόπισαν δεύτερη Σφίγγα στην Αίγυπτο

15:14WHAT THE FACT

Θαμμένα για 70 εκατομμύρια χρόνια - Εκατοντάδες αυγά δεινοσαύρων διαφόρων ειδών σε έναν αρχαίο χώρο

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Σε νέα φάση ο πόλεμος στο Ιράν: Πώς μπορεί ο Τραμπ να χρησιμοποιήσει στις επιχειρήσεις τους Αμερικανούς πεζοναύτες - Η εκπαίδευση και ο εξοπλισμός της 31ης Εκστρατευτικής Μονάδας

06:55ΕΛΛΑΔΑ

02:49ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Όχημα έπεσε σε πεζούς - Πολλοί τραυματίες και σκηνές πανικού

07:05ΕΛΛΑΔΑ

Παιδιά και video games: Ο εθισμός στις οθόνες και η απόγνωση των γονέων

13:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συγκινητικές στιγμές στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: Ο Απόστολος Κακλαμάνης αποχαιρέτησε τους συνέδρους - «Δεν ξέρω αν θα ζω για να δω την Ελλάδα της Δημοκρατίας»

07:15ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Άγιο Φως: Συνεχίζεται το θρίλερ με την αφή - Ο ρόλος του εβραϊκού Πάσχα και το ελληνικό σχέδιο

16:04ΚΟΣΜΟΣ

Η χειρότερη εκτέλεση στην ιστορία - Θάνατος δια βρασμού για τον σεφ που δηλητηρίασε το δείπνο

06:25ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η ηθοποιός Μαρινέλλα: Από το «Γοργόνες και μάγκες» στο «Ύστερα ήρθαν οι μέλισσες» και το θέατρο

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Η Ρεθυμνιώτισσα που έβαλε «φωτιά» στην πίστα

15:24ΥΓΕΙΑ

Καθηγητής του Harvard περιγράφει στο Newsbomb την πραγματική ευτυχία - «Δεν είναι απλά ένα συναίσθημα» - Τρεις απλές πρακτικές για να την επιτύχουμε

