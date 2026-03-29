Ο Μάριος από το Αγρίνιο γυρίζει νικητής: «Ευχαριστώ τον δότη που μου έδωσε ζωή»

Χαμόγελα αισιοδοξίας και βαθιά συγκίνηση σκορπά η εικόνα του 18χρονου Μάριου από το Αγρίνιο, ο οποίος μίλησε για πρώτη φορά δημόσια μετά τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του.

Ο 18χρονος, ο οποίος μετέβη στην Ιταλία προκειμένου να υποβληθεί σε εξειδικευμένη μεταμόσχευση ήπατος και σε επιπλέον χειρουργικές επεμβάσεις αποκατάστασης, μίλησε στην τηλεόραση του Alpha για τον αγώνα που έδωσε το τελευταίο διάστημα.

Η πρώτη του σκέψη στράφηκε στους ανθρώπους που συνέβαλαν στη σωτηρία του, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και προς τον απλό κόσμο που στάθηκε στο πλευρό της οικογένειάς του όλο αυτό το διάστημα.

Περιγράφοντας τη σημερινή του κατάσταση, ο 18χρονος εξέπεμψε ένα ηχηρό μήνυμα δύναμης και ελπίδας: «Είμαι μια χαρά, δεν έχω κάποιο πρόβλημα, δεν πονάω, γενικά είχα πολύ κουράγιο γιατί πίστευα ότι δεν θα είμαι για πάντα έτσι. Ότι και να τύχει θα το αντιμετωπίσω με θάρρος».

Ο Μάριος προχώρησε και σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη αναφορά, απευθυνόμενος στην οικογένεια του ανθρώπου που του χάρισε τη δυνατότητα να συνεχίσει τη ζωή του. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Ευχαριστώ τον δότη που μου έδωσε ζωή, την οικογένειά του γιατί κι αυτοί ζήσανε πολλά, πιστεύω».

Ολοκληρώνοντας τις δηλώσεις του, ο Μάριος θέλησε να μοιραστεί τον διάλογο που είχε με τα μέλη του ιατρικού προσωπικού στο ιταλικό νοσοκομείο, ο οποίος αποτυπώνει την κρισιμότητα της κατάστασης που αντιμετώπισε. Όπως σημείωσε ο ίδιος: «Θέλω να πω τη φράση που μου είπανε εδώ στο νοσοκομείο «Αυτό που πήραμε από σένα ήταν το κουράγιο σου, που άντεξες όλο αυτό, γιατί άλλοι δεν μπόρεσαν να το αντέξουν».

