Θρήνος στο Σικάγο: Δολοφονήθηκε Ελληνο-αμερικανός αστυνομικός

Η ελληνική κοινότητα στο Σικάγο των ΗΠΑ βυθίστηκε στο πένθος μετά την είδηση πως ο Ελληνοαμερικανός αστυνομικός John Bartholomew, ένας βετεράνος του αστυνομικού σώματος με δέκα χρόνια προϋπηρεσίας, έπεσε νεκρός από πυρά ενός συλληφθέντα για ληστεία.

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν από τον επικεφαλής της αστυνομίας του Σικάγο, Larry Snelling, ο Bartholomew κατέληξε στο νοσοκομείο, την ώρα που ένας δεύτερος συνάδελφός του δίνει μάχη για τη ζωή του σε κρίσιμη κατάσταση. Οι αρχές περιγράφουν μια σειρά από τραγικά γεγονότα που οδήγησαν στην αιματηρή επίθεση, ξεκινώντας από μια ληστεία σε κατάστημα Family Dollar το πρωί του Σαββάτου. Εκεί, ο 26χρονος ύποπτος Alphanso Talley φέρεται να χτύπησε με το όπλο του μια υπάλληλο και να έκλεψε το πορτοφόλι και τα κλειδιά της, πριν η αστυνομία καταφέρει να τον εντοπίσει μέσω συσκευής GPS που βρισκόταν στα χρήματα.

Το χρονικό της επίθεσης στο νοσοκομείο

Μετά τη σύλληψή του, ο Talley ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς πως είχε καταπιεί ναρκωτικές ουσίες, γεγονός που επέβαλε τη μεταφορά του στο νοσοκομείο συνοδεία των δύο ένστολων. Κάπου εκεί όμως η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο την ώρα που ο ύποπτος ετοιμαζόταν για αξονική τομογραφία. Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν πως, ενώ ο δράστης είχε βγάλει τα ρούχα του και ήταν καλυμμένος με μια κουβέρτα, κατάφερε να τραβήξει ένα κρυμμένο όπλο και να πυροβολήσει τους δύο αστυνομικούς εξ επαφής.

UPDATE: Suspect in custody after shooting 2 police officers during prisoner transport at Swedish Hospital in Chicago, Illinois. - WGN-TV pic.twitter.com/DXnLwlC2bd — AZ Intel (@AZ_Intel_) April 25, 2026

Στη συνέχεια επιχείρησε να διαφύγει - γυμνός - από το Σουηδικό Νοσοκομείο στο Σικάγο, αλλά συνελήφθη λίγο αργότερα παρά το ότι κατάφερε να μπει σε ένα άλλο κτήριο.

Η θυσία του 38χρονου John Bartholomew άφησε ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην τοπική κοινωνία, με τις σημαίες στο 17ο αστυνομικό τμήμα να κυματίζουν μεσίστιες και πλήθος κόσμου να αφήνει λουλούδια και κορδέλες στη μνήμη του. Ο δημοτικός σύμβουλος Jim Gardiner τόνισε σε δήλωσή του πως ο εκλιπών ήταν ένας στοργικός σύζυγος και πατέρας, που δολοφονήθηκε άδικα την ώρα που εκτελούσε το καθήκον του.

Η αντίδραση της ομογένειας

Η ελληνική κοινότητα του Ιλλινόις εμφανίζεται συντετριμμένη από την απώλεια του ομογενή αστυνομικού, με την Ομοσπονδία «Ένωσις» να εκφράζει τη βαθιά της οδύνη μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται, ο John Bartholomew αποτελούσε πρότυπο θάρρους και τιμής, αξίες που είναι βαθιά ριζωμένες στην ελληνική κληρονομιά και μεταφέρονται από γενιά σε γενιά.

Την ίδια ώρα, η ομογένεια προσεύχεται για την ανάρρωση του τραυματισμένου συνεργάτη του και στέκεται στο πλευρό της οικογένειας του θύματος, υποσχόμενη πως το όνομά του δεν θα ξεχαστεί ποτέ.

