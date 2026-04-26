Σικάγο: Νεκρός αστυνομικός - Τον πυροβόλησε κρατούμενος που μεταφερόταν στο νοσοκομείο

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ένοπλος εισέβαλε σε κτήριο, πριν συληφθεί.  

Ένας αστυνομικός έπεσε νεκρός ενώ ένας ακόμη συνάδελφός του τραυματίστηκε σοβαρά σε επεισόδιο με πυροβολισμούς σε νοσοκομείο στο Σικάγο των ΗΠΑ.

«Οι αστυνομικοί μετέφεραν ένα άτομο στο νοσοκομείο για εξέταση, όταν δέχτηκαν πυρά», δήλωσε εκπρόσωπος των αρχών, αναφέροντας ότι ύποπτος έχει συλληφθεί. Φωτογραφία του φερόμενου δράστη ενώ προσπαθεί να διαφύγει χωρίς ρούχα, σημείωναν αμερικάνικα ΜΜΕ, ενώ επιβεβαιώνεται πώς πρόκειται για κρατούμενο που διακομίστηκε με ισχυρή αστυνομική συνοδεία.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ένοπλος εισέβαλε σε κτήριο, πριν συληφθεί.


Πηγές του νοσοκομείου ανέφεραν σε ανάρτηση στο Facebook ότι άτομο που τελούσε υπό κράτηση από τις αρχές μεταφέρθηκε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών για θεραπεία όπου άνοιξε πυρ και προσπάθησε να διαφύγει.

