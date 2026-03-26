Βίντεο: Ρομπότ – ταραξίας προκαλεί ζημιές σε στάση λεωφορείου στο Σικάγο

Άλλο ένα παράξενο περιστατικό στους δρόμους του Σικάγο έρχεται να επαναφέρει τη δημόσια συζήτηση γύρω από την παρουσία αυτόνομων ρομπότ διανομής στα πεζοδρόμια των σύγχρονων πόλεων.

Βίντεο καταγράφει ένα όχημα της εταιρείας Serve Robotics, που προκάλεσε ζημιές σε στάση λεωφορείου, σπάζοντας το προστατευτικό της τζάμι. Στα πλάνα, το ρομπότ διακρίνεται να είναι καλυμμένο από τα θραύσματα ενώ κινείται μπρος – πίσω ανάμεσα στα σπασμένα γυαλιά, πριν συνεχίσει την πορεία του.

Το περιστατικό ήταν αρκετό ώστε να προκαλέσει αντιδράσεις από κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι εκφράζουν ανησυχία για ζητήματα ασφάλειας και τον βαθμό ελέγχου αυτών των αυτόνομων συστημάτων.