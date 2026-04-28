Υποβρύχιο Τιτάν: Ως «λάσπη» μέσα σε «κουτιά παπουτσιών» επιστράφηκαν οι σοροί πατέρα και γιου

Η μητέρα βρήκε παρηγοριά στη διαπίστωση ότι ο σύζυγος και ο γιος της δεν υπέφεραν πριν τον θάνατό τους.

Συγκλόνισε η Κριστίν Ντάγουντ, η οποία έχασε τον 19χρονο γιο της και τον σύζυγό της στην τραγωδία του βαθυσκάφους ΤΙΤΑΝ, αποκαλύπτοντας πως οι σοροί των αγαπημένων της παραδόθηκαν μετά από μία οδυνηρή αναμονή ως «λάσπη» μέσα σε μικροσκοπικά «κουτιά παπουτσιών».

Ο Σαχζάντα Ντάγουντ με τον γιο του, Σουλεμάν βρισκόταν στο μοιραίο υποβρύχιο, κατευθυνόμενοι στο ναυάγιο του Τιτανικού, όταν υπέστη ξαφνική κατάρρευση στον Βόρειο Ατλαντικό τον Ιούνιο του 2023.

«Δεν πήραμε τα σώματα για εννέα μήνες», δηλώνει η συντετριμμένη γυναίκα στην εφημερίδα Guardian και προσθέτει: «Λοιπόν, όταν λέω "σώματα", εννοώ τη λάσπη που είχε μείνει. Ήρθαν σε δύο μικρά κουτιά, σαν κουτιά παπουτσιών.»

Η Ντάγουντ, η οποία αρχικά επρόκειτο να επιβιβαστεί στο μοιραίο υποβρύχιο αλλά παραχώρησε τη θέση της στον γιο της την τελευταία στιγμή, είπε ότι η λεγόμενη λάσπη ήταν ό,τι μπορούσαν να ανακτήσουν οι ερευνητές από τον πυθμένα της θάλασσας και στη συνέχεια να διαχωρίσουν μέσω τεστ DNA.

«Δεν βρήκαν και πολλά», είπε. «Έχουν ένα μεγάλο σωρό που δεν μπορούν να διαχωρίσουν, με DNA ανακατεμένο, και με ρώτησαν αν ήθελα και λίγο από αυτό. Αλλά είπα όχι, αρκεί ό,τι ξέρετε ότι ανήκει στον Σουλεμάν και στον Σαχζάντα .»

Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα συντρίμμια που βρέθηκαν αργότερα στον βυθό της θάλασσας — περίπου 300 μέτρα μακριά από τον Τιτανικό — συνάδουν με μια «καταστροφική κατάρρευση».

«Η πρώτη μου σκέψη ήταν: "Δόξα τω Θεώ"», είπε η Ντάγουντ. «Όταν ανέφεραν τον όρο "καταστροφική", κατάλαβα ότι ο Σαχζάντα και ο Σουλεμάν δεν είχαν καν ιδέα για το τι συνέβη. Τη μια στιγμή ήταν εκεί και την επόμενη είχαν εξαφανιστεί.»

«Το να ξέρω ότι δεν υπέφεραν ήταν πολύ σημαντικό. Έχουν φύγει, αλλά ο τρόπος με τον οποίο έφυγαν το κάνει κάπως πιο εύκολο», πρόσθεσε.

