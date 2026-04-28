Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Ζευγολατιό Κορινθίας

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι της Τρίτης 28 Απριλίου σε πευκοδάσος στην περιοχή του Ζευγολατιού Κορινθίας, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Korinthostv.gr στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις για την πλήρη κατάσβεση και την αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων, ενώ συνεχίζονται οι περιπολίες για την αποφυγή νέων εστιών.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από τα αρμόδια κλιμάκια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

