Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Ζευγολατιό Κορινθίας
Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από τα αρμόδια κλιμάκια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι της Τρίτης 28 Απριλίου σε πευκοδάσος στην περιοχή του Ζευγολατιού Κορινθίας, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Korinthostv.gr στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις για την πλήρη κατάσβεση και την αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων, ενώ συνεχίζονται οι περιπολίες για την αποφυγή νέων εστιών.
Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από τα αρμόδια κλιμάκια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
21:40 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Εργατικό ατύχημα στην Αμφιλοχία - Στο νοσοκομείο 41χρονη
21:32 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Τραμπ: Ο Γερμανός καγκελάριος δεν ξέρει τι λέει για το Ιράν
21:08 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Ζευγολατιό Κορινθίας
20:00 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ελένη Αντωνίου: Η διεθνής διαιτητής που συνέλαβε τον 89χρονο στην Πάτρα
19:12 ∙ LIFESTYLE