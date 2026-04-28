Φθιώτιδα: Σύλληψη 60χρονης για πυρκαγιά - Το «τσουχτερό» πρόστιμο που θα πληρώσει
Καίρια ήταν η επέμβαση της Πυροσβεστικής
Συνελήφθη τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους του Π.Κ. Αταλάντης, στην ευρύτερη περιοχή του Μαρτίνου, μια 60χρονη γυναίκα, για πυρκαγιά σε υπολείμματα φυτικής βλάστησης.
Επιπλέον της επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.687,50€.
Σύμφωνα με πληροφορίες του lamiareport.gr καίρια ήταν η επέμβαση της Πυροσβεστικής που πρόλαβε τις φλόγες προτού επεκταθούν στο βουνό και απειλήσουν δασική έκταση.
