Φωτιά τώρα στο Ζευγολατιό Κορινθίας - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση πυρκαγιάς που ξέσπασε σε πευκοδάσος στην περιοχή του Ζευγολατιού Κορινθίας, το απόγευμα της Τρίτης 28 Απριλίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Korinthostv, η φωτιά εκδηλώθηκε σε ρεματιά με πυκνή βλάστηση. Στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 15 οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων.

