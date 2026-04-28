Ο χαμένος τάφος 15 ορφανών από παιδικό άσυλο ανιάτων ανακαλύπτεται μετά από 100 χρόνια

Έναν αιώνα αργότερα εθελοντές ερευνητές ανακάλυψαν τον τάφο 15 ορφανών από ένα άσυλο για παιδιά με ανίατες ασθένειες στο Μπράντφορντ, γνωστό ως Dr Barnardo's Home for Little Incurables.

Τα παιδιά - ηλικίας μεταξύ τριών και 18 ετών - βρισκόταν στο άσυλο ή «Σπίτι» πριν από τον θάνατό τους μεταξύ 1898 και 1911, προκειμένου να τους παρασχεθεί ιατρική φροντίδα για ανίατες ή σοβαρές ασθένειες όπως ραχίτιδα και φυματίωσης που επικρατούσαν εκείνη την εποχή.

Θάφτηκαν σε έναν τάφο στο νεκροταφείο του Μπράντφορντ, ο οποίος αργότερα βυθίστηκε στο έδαφος και εξαφανίστηκε.

Οι εθελοντές πέρασαν πέντε χρόνια ψάχνοντας σε 12.5000 αρχεία ταφής για να βρουν μια ταφόπλακα με την ένδειξη «Dr Baranado», αναφερόμενη στον ιδρυτή της φιλανθρωπικής οργάνωσης.

Το άσυλο παρείχε φροντίδα για έως και 25 παιδιά πριν μετακομίσει σε μια μεγαλύτερη εγκατάσταση στο Χάρογκεϊτ το 1911, η οποία θα μπορούσε να χωρέσει διπλάσιο αριθμό.

Πολλά από τα παιδιά ήταν ορφανά ή από οικογένειες που αγωνίζονταν λόγω της φτώχειας.

Το Barnardo's είναι πλέον μια μεγάλη φιλανθρωπική οργάνωση για παιδιά που βοηθά στην υποστήριξη νέων και οικογενειών.

Εθελοντές έχουν αναλάβει επί του παρόντος εκτεταμένες εργασίες για την αποκατάσταση του τάφου.

Περισσότεροι από 120 τόνοι χώματος έχουν προστεθεί για να σταθεροποιηθεί το έδαφος σε αυτήν την περιοχή του νεκροταφείου για να μπορέσουν τα μέλη του κοινού να το επισκεφθούν στο μέλλον.

Η ομάδα αποκατάστασης προσθέτει ένα νέο περιβάλλον για τον τάφο με ατομικές αναμνηστικές πλάκες για κάθε παιδί, καθώς και τις δικά τους ανθοδοχεία.

Ελπίζουν να δημιουργήσουν έναν απολογισμό της ιστορίας του ασύλου και των ιστοριών ζωής των παιδιών που θάφτηκαν στον τάφο.

Οι εργασίες για την αποκατάσταση του τάφου και της γύρω περιοχής ελπίζεται να ολοκληρωθούν μέχρι τα μέσα του 2026.