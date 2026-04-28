Γερμανία: «Τολμώ να πω ότι το ΝΑΤΟ δεν θα επιβιώσει», προβλέπει ο Γιόσκα Φίσερ

Σοβαρές επιφυλάξεις για τη μακροπρόθεσμη επιβίωση της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας υπό τη σημερινή της μορφή, εκφράζει σε συνέντευξή του στο Spiegel ο πρώην υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Γιόσκαρ Φίσερ.

Όπως σημειώνει, οι γεωπολιτικές εξελίξεις και η αβεβαιότητα ως προς τη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών δημιουργούν ένα νέο στρατηγικό περιβάλλον, στο οποίο η Ευρώπη δεν μπορεί πλέον να βασίζεται αδιαπραγμάτευτα στην αμερικανική προστασία.

«Δεν είμαι βέβαιος ότι το ΝΑΤΟ θα επιβιώσει ως έχει, ως διατλαντική συμμαχία», αναφέρει χαρακτηριστικά, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός βαθύ μετασχηματισμού του οργανισμού.

Ο Φίσερ προκρίνει την ιδέα μιας πιο αυτόνομης ευρωπαϊκής αμυντικής αρχιτεκτονικής, επισημαίνοντας ότι η Ευρώπη θα πρέπει να προχωρήσει σε ενίσχυση των στρατιωτικών της δυνατοτήτων και να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλειά της.

Στο ίδιο πλαίσιο, κάνει λόγο για μια πιθανή μετεξέλιξη της Συμμαχίας σε πιο «ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ», εφόσον η σημερινή διατλαντική ισορροπία κλονιστεί.