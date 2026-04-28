Θρίλερ στην Καλαμάτα: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε στάβλο - Ανοιχτό το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές στην Καλαμάτα, καθώς εντοπίστηκε νεκρός άνδρας σε στάβλο, με τραύμα στο κεφάλι στην περιοχή της Δυτικής Παραλίας.

Το τραύμα στο κεφάλι εξετάζεται αν έχει προκληθεί από πυροβόλο όπλο.

Το σημείο έχει αποκλειστεί από άνδρες της ΕΛ.ΑΣ, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από τα μέχρι στιγμής ευρήματα οι αρχές στρέφονται στο σενάριο της ανθρωποκτονίας.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως πρόκειται για εργαζόμενο της κτηνοτροφικής μονάδας και οι αστυνομικοί εστιάζουν στο ενδεχόμενο ο θάνατός του να προήλθε μετά από θανάσιμη συμπλοκή με τον ιδιοκτήτη του στάβλου.

Φως στα αίτια του θανάτου του άνδρα αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική έκθεση ενώ οι αρχές αναζητούν μαρτυρίες και στοιχεία που θα οδηγήσουν στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.