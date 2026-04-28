Ιράν: Αναμένεται νέα αναθεωρημένη πρόταση ειρήνης, αναφέρουν πηγές

Το Ιράν αναμένεται να καταθέσει μέσα στις επόμενες ημέρες μια αναθεωρημένη πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, μετά την απόρριψη από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ της προηγούμενης εκδοχής, σύμφωνα με πηγές που εμπλέκονται στη διαδικασία διαμεσολάβησης, όπως μεταδίδει το παγκόσμιο δίκτυο CNN.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι μεσολαβητές στο Πακιστάν αναμένουν την επίσημη ιρανική πρόταση, ενώ ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσί επέστρεφε σήμερα στην Τεχεράνη μετά την επίσκεψή του στη Ρωσία, προκειμένου να έχει διαβουλεύσεις με την ιρανική ηγεσία.

Όπως σημειώνεται, η διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι αργή, καθώς υπάρχουν δυσκολίες στην επικοινωνία με τον ανώτατο ηγέτη, του οποίου η τοποθεσία παραμένει μυστική.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Τραμπ έχει καταστήσει σαφές ότι δεν αποδέχεται την αρχική ιρανική πρόταση, η οποία προέβλεπε πρώτα τον τερματισμό των εχθροπραξιών και σε δεύτερο στάδιο τη διευθέτηση των πιο σύνθετων ζητημάτων του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης.

Η διαδικασία χαρακτηρίζεται ρευστή, με το αποτέλεσμα να εξαρτάται από το εάν το Ιράν επανέλθει με μια αναθεωρημένη πρόταση πιο αποδεκτή από την Ουάσιγκτον.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη, ο Τραμπ ανέφερε ότι το Ιράν ενημέρωσε τις ΗΠΑ πως βρίσκεται σε «κατάσταση κατάρρευσης», υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη ζητά το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, καθώς –όπως είπε– προσπαθεί να διαχειριστεί το ζήτημα της ηγεσίας της.