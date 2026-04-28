Σκιάθος: Η στιγμή που ο σεισμός 4,9 Ρίχτερ «ταρακουνά» το νησί - Ακολούθησαν 20 μετασεισμοί

Οι αρμόδιες αρχές παραμένουν σε επιφυλακή και παρακολουθούν τη σεισμική δραστηριότητα.

Τη στιγμή της ισχυρής δόνησης που σημειώθηκε την Τρίτη 28 Απριλίου στη Σκιάθο καταγράφει βίντεο, το οποίο αποτυπώνει την ένταση του σεισμού.

Στο οπτικό υλικό, το οποίο παρουσιάζει το skiathosvoice.gr, διακρίνεται η δόνηση να γίνεται άμεσα αισθητή, με αντικείμενα να τρέμουν και να πέφτουν κάτω. Το βίντεο καταγράφει τις πρώτες στιγμές μετά το χτύπημα του σεισμού στη Σκιάθο, που προκάλεσε ανησυχία σε κατοίκους και επισκέπτες.

Η δόνηση, μεγέθους 4,9 Ρίχτερ, είχε επίκεντρο 8 χιλιόμετρα δυτικά της Σκιάθου και εστιακό βάθος 14,1 χιλιομέτρων, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Ακολούθησε έντονη μετασεισμική δραστηριότητα, με περισσότερες από 20 δονήσεις μέσα σε περίπου δύο ώρες, μεταξύ των οποίων σεισμοί μεγέθους 4,7, 3,3 και 3,2 Ρίχτερ.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής σοβαρές ζημιές ή τραυματισμοί, ενώ οι αρμόδιες αρχές παραμένουν σε επιφυλακή και παρακολουθούν την εξέλιξη της σεισμικής δραστηριότητας.

