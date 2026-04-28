Πότε ο ύπνος γίνεται σοβαρό προειδοποιητικό σημάδι υγείας

Ορισμένα μοτίβα ύπνου μπορεί να είναι προειδοποιητικό σημάδι σοβαρών ζητημάτων υγείας.

Newsbomb

Bigstock®
ΕΥ ΖΗΝ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο ύπνος συχνά θεωρείται φυσιολογικό μέρος της γήρανσης. Ωστόσο, νέα έρευνα υποδηλώνει ότι ορισμένα μοτίβα ύπνου μπορεί να σηματοδοτούν κάτι περισσότερο από απλή κόπωση.

Η μεγάλη μελέτη διαπίστωσε ότι ο υπερβολικός ύπνος κατά τη διάρκεια της ημέρας σε ηλικιωμένους ενήλικες συνδέεται με υψηλότερους κινδύνους σοβαρών επιπτώσεων στην υγεία, συμπεριλαμβανομένης της αυξημένης θνησιμότητας. Το βασικό ζήτημα δεν είναι ο ίδιος ο ύπνος, αλλά το μοτίβο πίσω από αυτόν.

Τι διαπίστωσε η μελέτη

Οι ερευνητές παρακολούθησαν ηλικιωμένους ενήλικες κατά τη διάρκεια ετών, καταγράφοντας τις συνήθειες ύπνου κατά τη διάρκεια της ημέρας και τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα για την υγεία τους.

Διαπίστωσαν ότι άτομα που:

  • Έπαιρναν πιο συχνούς υπνάκους μέσα στην ημέρα
  • Ο υπνάκος τους διαρκούσε περισσότερη ώρα
  • Ο υπνάκος την ημέρα αυξανόταν σταδιακά σε διάρκεια με την πάροδο του χρόνου

ήταν πιο πιθανό να έχουν υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας σε σύγκριση με εκείνα με σταθερά ή ελάχιστα μοτίβα ύπνου

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μελέτη δεν υποδηλώνει ότι ο υπνάκος την ημέρα προκαλεί προβλήματα υγείας. Δείχνει, εντούτοις, ότι οι αλλαγές στη συμπεριφορά του ύπνου μπορεί να αντανακλούν υποκείμενα προβλήματα.

Γιατί τα μοτίβα ύπνου μπορεί να υποδηλώνουν βαθύτερα προβλήματα υγείας

Ο ύπνος συνδέεται στενά με τον τρόπο που το σώμα ρυθμίζει την ενέργεια, την λειτουργία του εγκεφάλου και τη συνολική υγεία. Όταν ο ύπνος κατά τη διάρκεια της ημέρας αυξάνεται σημαντικά, συχνά υποδεικνύει διαταραχές αλλού.

Σε πολλές περιπτώσεις, ο υπερβολικός υπνάκος μέσα στην ημέρα μπορεί να είναι η αντίδραση του σώματος σε:

  • Κακός νυχτερινός ύπνος
  • Χρόνια ασθένεια
  • Αλλαγές στην λειτουργία του εγκεφάλου

Αντί να είναι πρόβλημα ο ίδιος, ο υπνάκος γίνεται «καμπανάκι» κάτι λιγότερο προφανούς που συμβαίνει εσωτερικά.

υπνος

Προβλήματα υγείας που συνδέονται με τον υπερβολικό υπνάκο την ημέρα

Έρευνες δείχνουν ότι ορισμένες παθήσεις σχετίζονται συχνότερα με την αυξημένη ημερήσια υπνηλία σε ηλικιωμένους ενήλικες.

Μία από τις πιο σημαντικές είναι η νευροεκφυλιστική νόσος. Αλλαγές στις περιοχές του εγκεφάλου που ρυθμίζουν τον ύπνο και την εγρήγορση (όπως αυτές που επηρεάζονται από τη νόσο Αλτσχάιμερ) μπορούν να οδηγήσουν σε αυξημένη ημερήσια υπνηλία πολύ πριν γίνουν σαφή άλλα συμπτώματα.

Η καρδιαγγειακή υγεία μπορεί επίσης να παίζει ρόλο. Οι παθήσεις που επηρεάζουν τη ροή του αίματος και την παροχή οξυγόνου μπορούν να οδηγήσουν σε κόπωση, καθιστώντας τον ύπνο κατά τη διάρκεια της ημέρας πιο πιθανό. Με την πάροδο του χρόνου, αυτό το μοτίβο μπορεί να γίνει πιο έντονο.

Οι διαταραχές ύπνου είναι ένας άλλος βασικός παράγοντας. Προβλήματα όπως η υπνική άπνοια διαταράσσουν τη νυχτερινή ανάπαυση, οδηγώντας σε κατακερματισμένο ύπνο και μεγαλύτερη ανάγκη για υπνάκο κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη η ψυχική υγεία. Η κατάθλιψη, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους ενήλικες, μπορεί να εκδηλωθεί με κόπωση και αυξημένο ύπνο παρά με κακή διάθεση από μόνη της.

Γιατί οι αλλαγές με την πάροδο του χρόνου έχουν μεγαλύτερη σημασία

Ένα από τα πιο σημαντικά ευρήματα της μελέτης είναι ότι τα πρότυπα και οι τάσεις ύπνου έχουν μεγαλύτερη σημασία από μια μεμονωμένη συμπεριφορά.

Ένας περιστασιακός υπνάκος δεν αποτελεί ανησυχία. Ακόμα και αν συμβαίνει τακτικά και για λίγη ώρα μπορεί να αποτελεί μέρος μιας υγιεινής ρουτίνας. Αυτό που αρχίζει να χτυπάει «καμπανάκι» είναι:

  • Αυξανόμενη ανάγκη για υπνάκο μέσα στην ημέρα
  • Μεγαλύτερη διάρκεια με την πάροδο του χρόνου
  • Ξαφνικές αλλαγές στη συμπεριφορά ύπνου

Αυτές οι αλλαγές μπορεί να υποδηλώνουν ότι το σώμα αντισταθμίζει κάτι που αλλάζει σταδιακά. Μην ξεχνάτε ότι σε πολλούς πολιτισμούς, ο υπνάκος είναι ένα φυσιολογικό μέρος της καθημερινής ζωής. Η ανησυχία δεν προκύπτει από καθαυτό τον μεσημεριανό ύπνο, αλλά από υπερβολικά ή μεταβαλλόμενα πρότυπα, ειδικά όταν είναι νέα ή ανεξήγητα.

υπνος

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι ο καθημερινός μεσημεριανός ύπνος κάτι κακό για τους ηλικιωμένους;

Όχι απαραίτητα. Ο σύντομος, σταθερός μεσημεριανός υπνάκος μπορεί να είναι φυσιολογική συνήθεια. Η ανησυχία είναι ο υπερβολικός ή ο αυξανόμενος μεσημεριανός ύπνος με την πάροδο του χρόνου, ειδικά όταν αντανακλά υποκείμενη κόπωση.

Γιατί οι ασθένειες του εγκεφάλου θα επηρέαζαν πρώτα τα πρότυπα ύπνου;

Επειδή οι περιοχές του εγκεφάλου που ρυθμίζουν τον ύπνο και την αφύπνιση μπορούν να επηρεαστούν νωρίς. Οι αλλαγές στον ύπνο μπορεί να εμφανιστούν πριν από την μνήμη ή τα γνωστικά συμπτώματα.

Πρέπει να το πω στον γιατρό μου αν κοιμάμαι περισσότερο μέσα στην ημέρα;

Ναι, ειδικά αν πρόκειται για κάτι καινούργιο που παρατηρήσατε. Μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό προβλημάτων όπως διαταραχές ύπνου, καρδιαγγειακά προβλήματα ή πρώιμες νευρολογικές αλλαγές.

Συμπέρασμα

Ο μεσημεριανός υπνάκος σε ηλικιωμένους ενήλικες δεν αποτελεί εγγενώς πρόβλημα, αλλά οι αλλαγές στο πώς, πότε και πόσο διαρκεί μπορούν να προσφέρουν σημαντικές ενδείξεις για τη συνολική υγεία.

Νέα έρευνα αναδεικνύει μια απλή αλλά ισχυρή ιδέα: οι καθημερινές συνήθειες, ακόμη και κάτι τόσο συνηθισμένο όσο ένας μεσημεριανός υπνάκος, μπορούν να αντικατοπτρίζουν βαθύτερες διεργασίες στο σώμα.

Πηγές:
sciencealert.com
massgeneralbrigham.org
nhs.uk

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:19ΜΠΑΣΚΕΤ

Οφέρ Γιανάι για Χέιζ-Ντέιβις: «Πανέξυπνο μυαλό ο Γιαννακόπουλος, κέρδισε την παρτίδα σκάκι»!

20:18ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο: Βίντεο ντοκουμέντο από τη σύλληψη του 89χρονου πιστολέρο

20:16ΣΕΙΣΜΟΙ

Σκιάθος: Η στιγμή που ο σεισμός 4,9 Ρίχτερ «ταρακουνά» το νησί - Ακολούθησαν 20 μετασεισμοί

20:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: «Θα προστατεύσουμε το Αιγαίο πολύ καλύτερα από ό,τι μέχρι σήμερα - Έχουμε γείτονα που ερμηνεύει το Δίκαιο της θάλασσας με έναν ιδιόμορφο τρόπο»

20:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελένη Αντωνίου: Η διεθνής διαιτητής που συνέλαβε τον 89χρονο στην Πάτρα

19:59ΥΓΕΙΑ

Ομάδας αίματος: Επιστήμονες λύνουν μυστήριο 50 ετών

19:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚ: Η αποχώρηση των Εμιράτων αφαιρεί 3,2 εκατ. βαρέλια - Το Brent πάνω από τα 110 ευρώ το βαρέλι

19:52ΑΠΟΨΕΙΣ

Η σημερινή αξία της διαχρονικής συμμαχίας με τη Γαλλία

19:51ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφονία Rachel Nickell: Το φρικτό έγκλημα που «πάγωσε» την Βρετανία - Συγκλονίζει σπάνιο ντοκουμέντο 34 χρόνια μετά

19:48ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Τι υποστηρίζει ο 66χρονος που συνομιλούσε με τη Μυρτώ

19:39ANNOUNCEMENTS

1ο Εθνικό Forum για τη Νόσο Πάρκινσον: Θεσμικές πρωτοβουλίες, επιστημονικές τοποθετήσεις και ενεργός συμμετοχή ασθενών και φροντιστών αναδεικνύουν τη νόσο ως μείζον ζήτημα δημόσιας υγείας

19:37ΚΟΣΜΟΣ

Εκτελέσεις για ασήμαντη αφορμή σε όλη τη Βόρεια Κορέα - Ήχοι από πυροβολισμούς και σφυριά, καμία εξαίρεση για εγκύους ή ανήλικους

19:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Τρίπολη: Αποδείξαμε ότι η περιφερειακή ανάπτυξη μπορεί να γίνει πράξη

19:33ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία - Μαινόμενος ταύρος ο Τσελίκ κατά Μακρόν: Υιοθετεί φιλοελληνική και φιλοκυπριακή στάση

19:25ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Ανθρωποκυνηγητό για την σύλληψη του 59ρονου – Προσήγαγαν τον ξάδελφό του

19:16LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Χριστοφόρου για ONE: «Πλέον συμπεριφερόμαστε σαν οικογένεια, ξέρω τα κουμπιά τους»

19:14ΚΟΣΜΟΣ

Ο «Βασιλιάς» της Νέας Υόρκης θέλει και το Μπάκιγχαμ: Η άγνωστη συγγένεια Τραμπ με τον Κάρολο

19:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Πέρεθ «έδειξε» Μουρίνιο για τον πάγκο της βασίλισσας σύμφωνα με το Athletic

19:01ΕΥ ΖΗΝ

Πότε ο ύπνος γίνεται σοβαρό προειδοποιητικό σημάδι υγείας

19:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η AKTOR LNG USA και η ALBGAZ υπέγραψαν 20ετή συμφωνία για την πώληση αμερικανικού LNG

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
09:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πόσο θα διαρκέσει η ψυχρή εισβολή - Η ημερομηνία που επιστρέφει η άνοιξη

06:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ρωσικός χιονιάς φτάνει στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά η μεταβολή από άνοιξη σε... χειμώνα

19:48ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Τι υποστηρίζει ο 66χρονος που συνομιλούσε με τη Μυρτώ

15:44ΚΟΣΜΟΣ

Viral βίντεο: Με τον σκελετό της αδελφής του στον ώμο στην τράπεζα για ανάληψη

06:38ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο ντοκουμέντο: Επιστήμονας της NASA πριν χάσει τη ζωή της - «Μου έριξαν κάτι στο ποτό...»

20:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελένη Αντωνίου: Η διεθνής διαιτητής που συνέλαβε τον 89χρονο στην Πάτρα

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Η προαναγγελθείσα επίθεση του 89χρονου - Η σύνταξη, οι απειλές, το Δαφνί και η σύμπτωση με το διπλό φονικό στη Φοινικούντα

15:17ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Αλβανία: Διευθυντής τουρκικού σχολείου πετάει και κλωτσάει το φαγητό μαθητών - Βίντεο

17:23ΕΛΛΑΔΑ

Ντοκουμέντο από τη σύλληψη του 89χρονου έξω από ξενοδοχείο στην Πάτρα

17:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στον Κολωνό: Διευθύντρια σχολείου έπεσε στο κενό από ταράτσα πολυκατοικίας - Εξετάζεται το ενδεχόμενο να δεχόταν bullying

16:10ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός τώρα: Νέα δόνηση 4,9 Ρίχτερ στη Σκιάθο – Αισθητή και στην Αττική

19:51ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφονία Rachel Nickell: Το φρικτό έγκλημα που «πάγωσε» την Βρετανία - Συγκλονίζει σπάνιο ντοκουμέντο 34 χρόνια μετά

19:14ΚΟΣΜΟΣ

Ο «Βασιλιάς» της Νέας Υόρκης θέλει και το Μπάκιγχαμ: Η άγνωστη συγγένεια Τραμπ με τον Κάρολο

16:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρό «κύμα» με βροχές την Πρωτομαγιά - Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία το Σαββατοκύριακο

18:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Πρωτομαγιάς: «Θα κοιμηθούμε με άνοιξη, θα ξυπνήσουμε με χειμώνα» - Η πρόγνωση Καλλιάνου

18:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στην Καλαμάτα: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε στάβλο - Ανοιχτό το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας

19:25ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Ανθρωποκυνηγητό για την σύλληψη του 59ρονου – Προσήγαγαν τον ξάδελφό του

16:52ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΚΑ: Η «πατέντα» που είχε κάνει ο 89χρονος στο κυνηγετικό του όπλο - Σε τι χρησίμευε

19:00ΚΟΣΜΟΣ

Αμέλια Έρχαρτ: Συγκλονιστικοί ισχυρισμοί μελέτης για ένα από τα μεγαλύτερα αεροπορικά μυστήρια

19:59ΥΓΕΙΑ

Ομάδας αίματος: Επιστήμονες λύνουν μυστήριο 50 ετών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ