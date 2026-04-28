Το φρικτό έγκλημα που «πάγωσε» την Βρετανία το 1992: Συγκλονίζει σπάνιο ντοκουμέντο 34 χρόνια μετά

Ήταν 15 Ιουλίου του 1992 όταν η Βρετανία «πάγωσε» στο άκουσμα της φρικτής δολοφονίας μίας 23χρονης μητέρας σε πάρκο του Λονδίνου.

Η Rachel Nickell δέχθηκε 49 μαχαιριές από άγνωστο άνδρα, ενώ περπατούσε με τον 2χρονο γιο της στο Wimbledon Common.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, η νεαρή γυναίκα έπεσε θύμα και σεξουαλικής επίθεσης πριν ο δράστης διαφύγει. Ο μικρός Άλεξ εντοπίστηκε δίπλα στο άψυχο σώμα της μητέρας του, επαναλαμβάνοντας σπαρακτικά: «Ξύπνα, μαμά».

Στιγμιότυπο από το ντουκουμέντο όπου ο 2χρονος Alex περιγράφει στον πατέρα του την στιγμή της δολοφονίας της μητέρας του μπροστά στα μάτια του

Συγκλονίζει σπάνιο ντοκουμέντο 34 χρόνια μετά το φρικτό έγκλημα

Νέο, αδημοσίευτο μέχρι σήμερα βίντεο που περιλαμβάνεται σε ντοκιμαντέρ του Netflix και αποκαλύφθηκε από τη Daily Mail, καταγράφει τον γιο του θύματος, τον μικρό Άλεξ να περιγράφει στον πατέρα του όσα είχε δει τη στιγμή της δολοφονίας της Rachel Nickell, όταν ήταν μόλις δύο ετών.

Στο απόσπασμα, ο Άλεξ και ο πατέρας του, Αντρέ Χάνσκομπ, κάθονται σε ένα τραπέζι, με το παιδί να φορά στολή από τη σειρά Thunderbirds και να λέει: «Μπαμπά, μπορείς να με βοηθήσεις να ζωγραφίσω τη μαμά σε αυτό το χαρτί;».

Ο πατέρας του, με ήρεμο τόνο, τον ρωτά: «Άλεξ, κοίταξέ με. Όταν είδες τον κακό άνθρωπο, ήταν μπροστά σου όπως είμαι εγώ τώρα ή από τη μία ή την άλλη πλευρά;».

Το παιδί απαντά πως ο άνδρας ήταν «μπροστά του». Στην ερώτηση αν η μητέρα του τον είδε, ο Άλεξ λέει: «Δεν νομίζω», επιβεβαιώνοντας ότι εκείνος τον αντιλήφθηκε πρώτος.

Συνεχίζοντας την περιγραφή, ο μικρός αναφέρει ότι ο δράστης κρατούσε μια τσάντα. Όταν ο πατέρας τον ρωτά αν την άνοιξε, ο Άλεξ απαντά: «Την άνοιξε». Και όταν ερωτάται τι έβγαλε από μέσα, το παιδί απαντά: «Ένα μαχαίρι».

Στο συγκλονιστικό απόσπασμα, ο Αντρέ συνεχίζει να ρωτά τον μικρό Άλεξ: «Τι σου έκανε;», με το παιδί να απαντά: «Με έριξε κάτω». Καθώς ζωγραφίζει, ο πατέρας τον ρωτά: «Τι της βάζει;» και ο Άλεξ απαντά: «Ένα μαχαίρι, αυτό είναι το μαχαίρι του». Στην ερώτηση αν το είδε, το παιδί απαντά: «Ναι, το είδα… τα είδα όλα».

Μετά τη δολοφονία της Rachel Nickell, ο πατέρας του, Αντρέ Χάνσκομπ, μετακόμισε μαζί του στη γαλλική επαρχία, προκειμένου να ξεκινήσουν μια νέα ζωή και να προστατεύσει τον γιο του, ο οποίος ήταν ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας του εγκλήματος, την ώρα που ο δράστης παρέμενε ασύλληπτος.

Μιλώντας σήμερα στο ντοκιμαντέρ του Netflix, ο Αντρέ αναφέρει: «Ο γιος μου είδε τη δολοφονία της μητέρας του, αλλά κανείς δεν μπορούσε να γνωρίζει πόσος χρόνος θα χρειαζόταν για να βρεθεί ο υπεύθυνος».

Συνολικά 32 άνδρες ανακρίθηκαν μετά τη δολοφονία, με βασικό ύποπτο αρχικά τον Colin Stagg, έναν κάτοικο της περιοχής που συνήθιζε να βγάζει βόλτα τον σκύλο του στο Wimbledon Common. Ο Stagg πέρασε 13 μήνες υπό κράτηση και για πάνω από μια δεκαετία βρέθηκε στο επίκεντρο υποψιών.

Τελικά, το 1994, αθωώθηκε από δικαστή του Old Bailey, ο οποίος κατηγόρησε την αστυνομία για τη χρήση «παγίδας» με μυστική αστυνομικό, χαρακτηρίζοντας την πρακτική ως μια κατάφωρα παραπλανητική προσπάθεια ενοχοποίησης.

Η υπόθεση άνοιξε ξανά το 2002 από τη Scotland Yard, με τη χρήση προηγμένων τεχνικών DNA, οδηγώντας στην ταυτοποίηση του καταδικασμένου δολοφόνου Robert Napper.

Ο Napper δήλωσε ένοχος το 2008 για ανθρωποκτονία με μειωμένη ευθύνη και διατάχθηκε ο εγκλεισμός του επ’ αόριστον στο Broadmoor Hospital.

Την ίδια περίοδο, ο Colin Stagg έλαβε αποζημίωση ύψους 706.000 λιρών από το Υπουργείο Εσωτερικών για τη λανθασμένη έρευνα, ωστόσο αποκάλυψε το 2017 ότι είχε ήδη ξοδέψει ολόκληρο το ποσό.

Ο Άλεξ, σήμερα στα μέσα της τρίτης δεκαετίας της ζωής του, έχει μιλήσει τα τελευταία χρόνια για το τραύμα που βίωσε. Σε συνέντευξή του στη Daily Mail το 2021, περιέγραψε: «Η πιο έντονη ανάμνησή μου είναι να αποχαιρετώ τον πατέρα μου στο σπίτι. Μετά θυμάμαι να περπατάω χέρι-χέρι με τη μητέρα μου στο Wimbledon Common, να μπαίνουμε ανάμεσα στα δέντρα με τον σκύλο μας, τη Molly.

Θυμάμαι έναν άγνωστο να πλησιάζει. Θυμάμαι να με αρπάζει και να με πετάει βίαια. Θυμάμαι και τη μητέρα μου να δέχεται επίθεση και να πέφτει στο έδαφος δίπλα μου. Και θυμάμαι τη στιγμή που συνειδητοποίησα τι είχε συμβεί.

Της είπα: “Ξύπνα, μαμά”. Δεν απάντησε. Το ξαναείπα… και πάλι δεν απάντησε. Κατάλαβα ότι είχε φύγει. Δεν θα επέστρεφε».

Το νέο ντοκιμαντέρ, με τίτλο The Murder of Rachel Nickell, σε σκηνοθεσία της υποψήφιας για BAFTA Lucy Bowden, εξετάζει σε βάθος την αστυνομική έρευνα μέσα από αρχειακό υλικό, μαρτυρίες και εγκληματολογικά δεδομένα.

Την παραγωγή υπογράφουν οι Emma Tutty, Tanya Winston και Danny Horan για λογαριασμό της Blast Films.

Το ντοκιμαντέρ θα είναι διαθέσιμο στο Netflix από τις 4 Ιουνίου.

