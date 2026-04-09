Προσοχή σκληρές εικόνες: «Φίλες» βασάνισαν και σκότωσαν 15χρονη - Οργή για τις ποινές στις ανήλικες

Snapshot Δύο ανήλικες καταδικάστηκαν σε μόλις δύο χρόνια και 10 μήνες φυλάκιση για τη δολοφονία 15χρονης στο Μεξικό.

Η 15χρονη Leyla βασανίστηκε και στραγγαλίστηκε από τις φίλες της, οι οποίες κατέγραψαν το έγκλημα σε βίντεο.

Η οικονομική αποζημίωση στην οικογένεια δεν καλύπτει ούτε τα μισά έξοδα κηδείας, προκαλώντας οργή.

Το βίντεο του εγκλήματος χρησιμοποιήθηκε ως αποδεικτικό στοιχείο για τη σύλληψη των δραστών.

Η υπόθεση έχει αναζωπυρώσει τη συζήτηση για την αναμόρφωση της ποινικής νομοθεσίας για ανηλίκους στο Μεξικό.

Φρικτό θάνατο από τα χέρια φίλων βρήκε μία 15χρονη στο Μεξικό, όταν με το πρόσχημα της έκπληξης την παρέσυραν και αφού την έδεσαν σε μία καρέκλα, της έκλεισαν τα μάτια, στη συνέχεια την κρέμασαν, καταγράφοντας τη φρίκη σε βίντεο.

Η υπόθεση της 15χρονης έχει προκαλέσει ένα νέο κύμα οργής στο Μεξικό μετά την αποκάλυψη των ποινών που επιβλήθηκαν σε βάρος των ανήλικων εγκληματιών, οι οποίες καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης μόλις δύο ετών και 10 μηνών η κάθε μία.

Επίσης ορίστηκε οικονομική αποζημίωση στην οικογένεια του θύματος λίγο πάνω από 5 χιλιάδες πέσος, ποσό δεν καλύπτει ούτε τα μισά από τα έξοδα κηδείας του κοριτσιού.

Η φρικιαστική δολοφονία σημειώθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο όταν η Britany Michel, 15 ετών, και μια άλλη ανήλικη που ταυτοποιήθηκε ως Monserrat, 13 ετών, κάλεσαν τη Leyla με εξαπάτηση για να τη μεταφέρουν σε ένα σπίτι.

Στο βίντεο φαίνεται το κορίτσι δεμένο σε μια καρέκλα και με δεμένα τα μάτια. Στη συνέχεια, στραγγαλίστηκε μέχρι θανάτου ενώ ένας από τους εμπλεκόμενους απαθανάτισε τη σκηνή με κινητό τηλέφωνο.

Layla, una chica mexicana de 15 años, fue engañada por sus propias amigas con la excusa de que le tenían una sorpresa. Todo terminó de la peor manera: la mataron. Detrás, una mezcla de envidia y un pibe con el que ella estaba saliendo. pic.twitter.com/cLTQ4L56av — Fran Casaretto (@Fran_Casaretto_) April 6, 2026

Σύμφωνα με τη μητέρα του θύματος, πριν τη δολοφονία, η κόρη της είχε τσακωθεί με τις υποτιθέμενες φίλες της, οι οποίες ξεκίνησαν μια εκστρατεία συνεχούς παρενόχλησης και κοροϊδίας, εστιάζοντας τις επιθέσεις τους σε μηνύματα διακρίσεων που σχετίζονται με το χρώμα του δέρματος της.

Το βίντεο του εγκλήματος όχι μόνο κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα, αλλά στάλθηκε ανώνυμα στη μητέρα της έφηβης, αποτελώντας το αδιάψευστο αποδεικτικό στοιχείο που επέτρεψε στο Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Πολιτείας της Σονόρα να εντοπίσει και να συλλάβει τους υπεύθυνους.

Αν και το οπτικοακουστικό υλικό και οι μαρτυρίες επιβεβαίωσαν ότι επρόκειτο για προμελετημένο έγκλημα, το νομικό πλαίσιο που ισχύει για τους ανηλίκους απέτρεψε την επιβολή αυστηρότερων ποινών.

Η απόφαση άνοιξε εκ νέου τη συζήτηση στη χώρα για αναμόρφωση της Ποινικης Νομοθεσίας για Εφήβους σε περιπτώσεις εγκλημάτων υψηλού αντίκτυπου.

Η οικογένεια της Leyla Monserrat, που υποστηρίζεται από ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συνεχίζει να απαιτεί επανεξέταση της υπόθεσης, καταγγέλλοντας ότι μια ζωή δεν μπορεί να αποτιμηθεί σε 5 χιλιάδες πέσος ούτε μια καταγεγραμμένη εκτέλεση μπορεί να τιμωρηθεί με λιγότερο από τρία χρόνια φυλάκισης.