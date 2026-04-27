Φωτιά στην oρεινή Νάξο – Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Δευτέρας σε χορτολιβαδική έκταση στην oρεινή Νάξο, και συγκεκριμένα στην περιοχή της εκκλησίας του Αγίου Τρύφωνα (στον δρόμο προς Καλαντό).

Όπως αναφέρει το cyclades24.gr, στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία με 4 πυροσβεστικά οχήματα και 19 πυροσβέστες, ενώ σημαντική ήταν και η συνδρομή με 2 υδροφόρες από τον Δήμο Νάξου.

Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση, η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες παρουσιάζει ύφεση, χωρίς να υπάρχει μέχρι στιγμής αναφορά για απειλή σε κατοικημένες περιοχές.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

