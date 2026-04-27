Εορτολόγιο 28 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

Αύριο, Τρίτη 28 Απριλίου η Εκκλησία τιμά την μνήμη των «εν Κυζίκω εννέα μαρτύρων»: Αντιπάτρου, Αρτεμά, Θαυμασίου, Θεόγνιδος, Θεοδότου, Θεοδούλου, Θεοστίχου, Μάγνου, Ρούφου και Φιλήμονος.

Επίσης, στις 28 Απριλίου τιμάται η μνήμη των: Οσίων Αυξιβίου Β΄ και Μέμνονος του θαυματουργού, επισκόπων Σόλων των Κυπρίων Κυρίλλου, επισκόπου Τούρωφ της Ρωσίας Διήγησις του γενομένου θαύματος εν Καρθαγένη της Βορείου Αφρικής.

