Εορτολόγιο 28 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο
Ποιους Αγίους τιμά η Εκκλησία στις 28 Απριλίου
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Αύριο, Τρίτη 28 Απριλίου η Εκκλησία τιμά την μνήμη των «εν Κυζίκω εννέα μαρτύρων»: Αντιπάτρου, Αρτεμά, Θαυμασίου, Θεόγνιδος, Θεοδότου, Θεοδούλου, Θεοστίχου, Μάγνου, Ρούφου και Φιλήμονος.
Επίσης, στις 28 Απριλίου τιμάται η μνήμη των: Οσίων Αυξιβίου Β΄ και Μέμνονος του θαυματουργού, επισκόπων Σόλων των Κυπρίων Κυρίλλου, επισκόπου Τούρωφ της Ρωσίας Διήγησις του γενομένου θαύματος εν Καρθαγένη της Βορείου Αφρικής.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:59 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ο Κρητικός υπεραθλητής που ενώνει το νησί για την ιστορία
23:01 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ρέθυμνο: Πάρκαρε πάνω σε διάβαση και εξαφανίστηκε
19:12 ∙ LIFESTYLE