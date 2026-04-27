Εορτολόγιο 27 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, Δευτέρα 27 Απριλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη του Αγίου Συμεών του Αδελφόθεου Επισκόπου Ιεροσολύμων (Άγιος Συμεών ο Αδελφόθεος Επίσκοπος Ιεροσολύμων) καθώς και του Αγίου Ευλογίου του Ξενοδόχου (Άγιος Ευλόγιος ο Ξενοδόχος).

Γιάννης Φιλιππάκος

Γιορτή σήμερα - Άγιος Συμεών ο Αδελφόθεος Επίσκοπος Ιεροσολύμων
Ο Άγιος Συμεών ο Αδελφόθεος Επίσκοπος Ιεροσολύμων
ΕΚΚΛΗΣΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

  • Ευλόγιος, Ευλογής, Ευλογία, Ευλογίτσα, Ευλογούλα.

Άγιος Ευλόγιος

Ο Άγιος Ευλόγιος έζησε στα μέρη της Θηβαΐδας της Αιγύπτου. Το επάγγελμα του ήταν λατόμος (πετροκόπος) και ονομάστηκε Ξενοδόχος, διότι σ' όλη του τη ζωή κύρια μέριμνα και απόλαυση είχε το να φιλοξενεί στο σπίτι του και να παρέχει κάθε βοήθεια στους πτωχούς και οδοιπόρους.

Άγιος Συμεών

Σύμφωνα με τον συναξαριστή, ο Άγιος Ιερομάρτυς Συμεών αναδείχθηκε διάδοχος του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, μετά την καταστροφή της Ιερουσαλήμ από τους Ρωμαίους, το έτος 70 μ.Χ.

Κατά τον Ηγήσιππο ήταν υιός του Κλωπά, αδελφού του Ιωσήφ, και αδελφός του Ιούδα. Άλλη εκδοχή αναφέρει πως ήταν υιός του Ιωσήφ του Μνήστορος και αδελφός του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου.

Ενώ επισκόπευε στην Ιερουσαλήμ, επί αυτοκράτορος Τραϊανού (98 - 117 μ.Χ.), διαβλήθηκε από τους αιρετικούς στον ύπατο Αττικό για τον αποστολικό του ζήλο. Ο Συμεών κατηγορήθηκε όχι από Χριστιανούς αιρετικούς, αλλά από Ιουδαίους. Η κατηγορία περιλάμβανε δύο σκέλη. Το ένα ήταν ότι καταγόταν από το γένος Δαβίδ και το άλλο ότι ήταν Χριστιανός. Αφού συνελήφθη, βασανίσθηκε σκληρά και στη συνέχεια οδηγήθηκε σε σταυρικό θάνατο, το έτος 107 μ.Χ., σε ηλικία 120 ετών.

Απολυτίκιον

Ἦχος α'. Χορὸς Ἀγγελικός.

Χριστοῦ σε συγγενῆ, Συμεὼν Ἱεράρχα, καὶ Μάρτυρα στεῤῥόν, ἱερῶς εὐφημοῦμεν, τὴν πλάνην ὀλέσαντα, καὶ τὴν πίστιν τηρήσαντα· ὅθεν σήμερον, τήν παναγίαν σου μνήμην, ἑορτάζοντες, ἁμαρτημάτων τὴν λύσιν, εὐχαῖς σου λαμβάνομεν.

Σχόλια
