Η Ελλάδα συνυπογράφει κοινή δήλωση 90 χωρών - μελών του ΟΗΕ για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Η πρωτοβουλία παραμένει ανοιχτή για νέα μέλη και προωθείται η συνεργασία για την επαναφορά της ναυτιλίας υπό ασφαλείς συνθήκες

Το φορτηγό πλοίο «Baghdad», που φέρει τη σημαία της Ιορδανίας, πλέει στον Περσικό Κόλπο με κατεύθυνση τα Στενά του Ορμούζ, την Τετάρτη 22 Απριλίου 2026.

  • Η Ελλάδα συμμετείχε σε κοινή δήλωση πάνω από 90 χωρών για τη θαλάσσια ασφάλεια στα Στε του Ορμούζ.
  • Οι χώρες επαναβεβαίωσαν τη στήριξή τους στην Απόφαση 2817 του ΣΑ ΟΗΕ που καταδικάζει τις επιθέσεις του Ιράν στην περιοχή.
  • Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και οι επιθέσεις θεωρούνται απειλή για τη διεθνή ασφάλεια και τη ναυσιπλοΐα.
  • Απορρίπτεται κάθε παράνομη απειλή ή αναστολή των δικαιωμάτων ναυσιπλοΐας, όπως η επιβολή διοδίων, που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο.
  • Η πρωτοβουλία παραμένει ανοιχτή για νέα μέλη και προωθείται η συνεργασία για την επαναφορά της ναυτιλίας υπό ασφαλείς συνθήκες.
Η Ελλάδα συμμετείχε σε κοινή δήλωση περισσότερων από 90 χωρών για τη θαλάσσια ασφάλεια, υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων στα Στενά του Ορμούζ, την οποία εκφώνησε ο υπουργός Εξωτερικών του Μπαχρέιν Αμπντουλατίφ μπιν Ρασίντ αλ Ζαγιάνι, στην έδρα του ΟΗΕ.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Μπαχρέιν υπογράμμισε ότι η διεθνής κοινότητα συναντάται «σε μια στιγμή αυξανόμενης ανησυχίας για την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοΐας», επισημαίνοντας ότι οι εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ ανέδειξαν «τους σημαντικούς κινδύνους που συνδέονται με ενδεχόμενες διαταραχές σε αυτές τις θαλάσσιες διαδρομές, με συνέπειες που εκτείνονται πολύ πέραν της περιοχής».

Ανέφερε ότι οι συμμετέχουσες χώρες «επαναβεβαιώνουμε την πλήρη στήριξή μας στην Απόφαση 2817 του ΣΑ ΟΗΕ, η οποία καταδικάζει τις επιθέσεις του Ιράν κατά των γειτονικών του χωρών», προσθέτοντας ότι «το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και οι συνεχιζόμενες επιθέσεις στα Στενά συνιστούν απειλή για τη διεθνή ασφάλεια και για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες ναυσιπλοΐας».

Παράλληλα τόνισε ότι «η ελεύθερη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών αποτελεί θεμέλιο της παγκόσμιας ασφάλειας και ευημερίας» και ότι «τα δικαιώματα και οι ελευθερίες ναυσιπλοΐας δεν πρέπει να απειλούνται ή να αναστέλλονται παρανόμως».

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη νομική διάσταση, με ρητή αναφορά ότι απορρίπτεται «κάθε προσπάθεια παράνομης απειλής ή αναστολής των δικαιωμάτων και ελευθεριών ναυσιπλοΐας, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής διοδίων, κάτι που θα συνιστούσε παραβίαση του διεθνούς δικαίου, όπως αυτό αποτυπώνεται στη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας», ενώ υπογραμμίστηκε ότι οι ιρανικές ενέργειες «παρεμποδίζουν ήδη τη διεθνή ναυτιλία, αυξάνουν το κόστος και προκαλούν αναταράξεις στις αγορές ενέργειας και στις κρίσιμες αλυσίδες εφοδιασμού πολύ πέραν της περιοχής».

Ο ΥΠΕΞ του Μπαχρέιν, επανέλαβε ακόμη τη στήριξη προς τον ΙΜΟ, σημειώνοντας ότι οι χώρες θα συνεχίσουν να συνεργάζονται ώστε η ναυτιλία «να μπορέσει να επαναλάβει τη λειτουργία της μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες».

Κλείνοντας, δήλωσε ότι η πρωτοβουλία «παραμένει ανοικτή για να προσχωρήσουν και άλλα κράτη-μέλη των Ηνωμένων Εθνών», ενθαρρύνοντας νέα συμμετοχή, και εξέφρασε την προσδοκία του για την ανοικτή συζήτηση υψηλού επιπέδου του Συμβουλίου Ασφαλείας, στην οποία —όπως είπε— θα συμμετάσχουν «περισσότερες από 80 χώρες».

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:59ΕΛΛΑΔΑ

Ο Κρητικός υπεραθλητής που ενώνει το νησί για την ιστορία

23:55ΚΟΣΜΟΣ

Μάλτα: Πρόωρες εκλογές στις 30 Μαΐου, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός - Διεκδικεί τρίτη θητεία

23:46LIFESTYLE

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Οι τρυφερές ευχές για τα γενέθλια του γιου της - «Φώτισες τις ζωές μας»

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Η Ελλάδα συνυπογράφει κοινή δήλωση 90 χωρών - μελών του ΟΗΕ για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Τραγωδία με 77χρονο που εντοπίστηκε νεκρός στο χωράφι του

23:19ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:10ΚΟΣΜΟΣ

Φεύγοντας από την Πομπηία: Η Τεχνητή Νοημοσύνη ανασυνθέτει τις τελευταίες στιγμές

23:08ΚΟΣΜΟΣ

The Atlantic: Ο Βανς αμφισβητεί το Πεντάγωνο σχετικά με την επιτυχία του πολέμου στο Ιράν

23:03ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο «Άνθρωπος με τη Σαλάτα» έμεινε ανέμελος κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών στο γκαλά Τραμπ

23:01ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Πάρκαρε πάνω σε διάβαση και εξαφανίστηκε

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην oρεινή Νάξο – Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

22:52ΚΟΣΜΟΣ

Νέες λεπτομέρειες για την επίθεση στο δείπνο παρουσία Τραμπ - Αποκαλυπτικό έγγραφο εισαγγελέων

22:50ΚΟΣΜΟΣ

«Γιαγιά, ανέβα»: Ρομπότ στην Ουκρανία μεταφέρει γυναίκα σε ασφαλές σημείο - Βίντεο

22:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεφαλογιάννη κατά Δούκα για τον τουρισμό στην Αθήνα: Να προσέχει πώς εκφράζεται

22:43LIFESTYLE

Καλοκαιρινή απόδραση στην Τζια για Γιώργο Λιάγκα και Μαρία Αντωνά: «Σαν Ναυαγοί, σαν Ροβινσώνες»

22:34ΕΛΛΑΔΑ

Πένθος στο Πολυτεχνείο Κρήτης: Έφυγε από τη ζωή επίτιμος Διδάκτορας

22:25ΕΛΛΑΔΑ

Σφοδρό τροχαίο με τραυματισμό στο Αιτωλικό: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα

22:16ΚΟΣΜΟΣ

Νέο ρεκόρ στις παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες - Πόσα διέθεσε η Ελλάδα - Η έκθεση SIPRI

22:07ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 22χρονη απείλησε τη μητέρα της επειδή αρνήθηκε να της δώσει λεφτά για ναρκωτικά

21:58ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Απάτες με λεία πάνω από 100.000 ευρώ τις τελευταίες ημέρες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
18:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Πρωτομαγιάς: «Θα κοιμηθούμε με άνοιξη, θα ξυπνήσουμε με χειμώνα» - Η πρόγνωση Καλλιάνου

21:31ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Αλμυρό: 44χρονη μητέρα δύο παιδιών σκοτώθηκε σε τροχαίο

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στη Χίο: Οικιακή βοηθός χτυπούσε στο κεφάλι και τράβαγε από τα μαλλιά 98χρονο - Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση της

14:01ΕΥ ΖΗΝ

Τι θα συμβεί στο έντερό σας αν κόψετε τον καφέ για δύο εβδομάδες

17:45ΕΛΛΑΔΑ

Μουρτζούκου: Έβαζαν τον Παναγιωτάκη στο πλυντήριο - Ποιον κατονόμασε για τον θάνατο του παιδιού

21:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: «Έδωσαν ναρκωτικά και σε άλλη κοπέλα» - Τι καταγγέλλει η οικογένεια της Μυρτούς

19:12LIFESTYLE

Μπλε ώρες: «Κλείδωσε» το δυνατό καστ της νέας σειράς του ΣΚΑΪ

20:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Δημήτριος: Τι θα υποστηρίξει στην απολογία του αύριο ο καθ' ομολογίαν δολοφόνος - Το περίεργο τατουάζ με το δάκρυ

23:19ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

22:34ΕΛΛΑΔΑ

Πένθος στο Πολυτεχνείο Κρήτης: Έφυγε από τη ζωή επίτιμος Διδάκτορας

18:29ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Μυστήριο με τα μηνύματα του αγνώστου «Γιώργου» στον πρώην σύντροφο της Ελευθερίας Γιακουμάκη

12:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρός «Ωμέγα εμποδιστής» φέρνει Αρκτικό κρύο στα Βαλκάνια - Πότε θα επηρεαστεί η Ελλάδα

21:05ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ ζητά την απόλυση του Jimmy Kimmel λόγω του σχολίου για τη «μέλλουσα χήρα»

23:03ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο «Άνθρωπος με τη Σαλάτα» έμεινε ανέμελος κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών στο γκαλά Τραμπ

22:52ΚΟΣΜΟΣ

Νέες λεπτομέρειες για την επίθεση στο δείπνο παρουσία Τραμπ - Αποκαλυπτικό έγγραφο εισαγγελέων

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η τραγουδίστρια Νατάσα Μωϋσόγλου: Η αινιγματική ανάρτηση πριν τον θάνατό της και το συγκινητικό «αντίο» της Ναταλίας Ρασούλη

22:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Ξέσπασμα Παπαθεοδώρου: «Πείραξαν το παιδί μου, δεν υπάρχει αύριο – Να ενωθούν οι υγιείς δυνάμεις»

22:16ΚΟΣΜΟΣ

Νέο ρεκόρ στις παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες - Πόσα διέθεσε η Ελλάδα - Η έκθεση SIPRI

23:46LIFESTYLE

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Οι τρυφερές ευχές για τα γενέθλια του γιου της - «Φώτισες τις ζωές μας»

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην oρεινή Νάξο – Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ