Ξέσπασμα Παπαθεοδώρου: «Πείραξαν το παιδί μου, δεν υπάρχει αύριο – Να ενωθούν οι υγιείς δυνάμεις»

Ο προπονητής του Αμαρουσίου μίλησε για όσα έζησε η ομάδα του και ο ίδιος μέσα στη σεζόν – «Είχαν ετοιμάσει την… κηδεία».

Newsbomb

ΜΠΑΣΚΕΤ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου ήταν ιδιαίτερα φορτισμένος μετά την παραμονή του Αμαρουσίου στην GBL. Ο προπονητής της ομάδας των βορείων προαστίων στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, είπε πως ενόχλησαν ακόμη και το παιδί του, ενώ επισήμανε πως στο ματς με τον Ηρακλή είχαν ετοιμάσει την… κηδεία του Αμαρουσίου.

Αναλυτικά:

«Για εμάς ήταν μία λύτρωση από όλο αυτόν τον εφιάλτη που μας είχαν ετοιμάσει να περάσουμε όλη την χρονιά. Δυστυχώς για αυτούς, δεν τα κατάφεραν. Προσπάθησαν σκληρά από την αρχή με όλους τους τρόπους, αλλά βρήκαν τοίχο μπροστά τους. Βρήκαν μία ομάδα που μπορεί να μην έχει την δυναμική που έχει ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, η ΑΕΚ, ούτε το brand name, αλλά είναι μία ομάδα που έχει αξιοπρέπεια, που έχει ανθρώπους καθαρούς που σέβονται τον λόγο τους, που έχουν ήθος, που λείπει σε άλλους. Μένοντας ενωμένοι εν μέσω καταιγίδας όλη την χρονιά… Θυμάμαι πριν τρεις εβδομάδες εδώ ήρθαμε να παίξουμε με τον Ηρακλή μετά από δύο ήττες στο γήπεδό μας, είχαν ετοιμάσει την κηδεία, είχαν φτιάξει και τα κόλλυβα αλλά δυστυχώς για αυτούς κερδίσαμε, δυστυχώς για αυτούς ξανακερδίσαμε και όπως είπα τους χαλάσαμε τα σχέδια.

Είμαι πολύ περήφανος για τους παίκτες, είναι η μεγαλύτερη επιτυχία στην προπονητική μου καριέρα αυτό που έχει γίνει φέτος, το είπα κάτω και στα παιδιά. Δεν θέλω να περιαυτολογήσω, έχω κερδίσει δύο πρωταθλήματα με τις Εθνικές ομάδες εφήβων και νέων ανδρών, έχω κερδίσει κύπελλο Ελλάδας με την ΑΕΚ, έχω πάει στον τελικό με τον ΠΑΟΚ, έχω πάει στον τελικό του BCL με την ΑΕΚ, έχω ανέβει από όλες τις βαθμίδες κατηγοριών στο ελληνικό μπάσκετ. Από την τελευταία, την Δ’ Αθηνών, μέχρι την Α1 με τις ομάδες μου. Έχω πάρει πρωτάθλημα και κύπελλο στο Καζακστάν, ήμουν προπονητής σε Εθνικές ομάδες, με τον ΠΑΟΚ πήγαμε σε τελικό κυπέλλου, βγήκαμε τρίτοι στην Ελλάδα που είναι σαν πρωτάθλημα αλλά το φετινό είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα και θα μείνει για πάντα χαραγμένο στην μνήμη μου.

Καλή συνέχεια στον ΠΑΟΚ και καλή επιτυχία ξανά για την Τετάρτη».

Για τη δική του καθημερινότητα τη φετινή σεζόν και για το πώς έζησαν όλοι στην ομάδα τα όσα έγιναν: «Πήραμε το μήνυμα πάρα πολύ νωρίς. Πήρα το μήνυμα από την στιγμή που έφυγα από τον Προμηθέα, την ίδια μέρα κιόλας. Το είδα από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Δυστυχώς, αυτοί οι άνθρωποι κατάφεραν και επηρέασαν όχι μόνο την ομάδα, γιατί είμαστε επαγγελματίες, παίζουμε μπάσκετ, μπορεί να υπάρχει μία καλή χρονιά, μία κακή χρονιά. Επηρέασαν την καθημερινότητά μας, την ζωή μας και τις οικογένειές μας.

Όταν κάποιος πειράζει το σπίτι σου και την οικογένειά σου, για εμένα προσωπικά, έτσι όπως έχω μεγαλώσει, με τις αρχές που μου έχει δώσει η οικογένειά μου, αυτομάτως είμαι απέναντί τους. Όποιος πειράξει το παιδί μου, γιατί πείραξαν το παιδί μου, δεν υπάρχει αύριο. Εύχομαι πραγματικά όλες οι υγιείς δυνάμεις του μπάσκετ να ενωθούν. Εμείς δεν φοβηθήκαμε, εκβιαστήκαμε, δεν φοβηθήκαμε, συνεχίσαμε τον αγώνα μας με τον δικό μας τρόπο, μείναμε ενωμένοι. Εύχομαι, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, να βγουν και να πουν τι συμβαίνει και να μην φοβούνται. Είναι θρασύδειλοι. Και το τέλος τους θα είναι αυτό που τους αρμόζει: εκκωφαντικό.

Έχω δεχθεί πάνω από 25.000 ευρώ πρόστιμο φέτος, μαζί με άλλες 55.000 ευρώ που έχει δεχθεί το Μαρούσι, μαζί με 10 κλήσεις στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΟΚ. Νομίζουν ότι είμαστε εγκληματίες. Δεν είμαστε. Είμαστε επαγγελματίες προπονητές, παίκτες, που αγαπάμε αυτό που κάνουμε, που σεβόμαστε τον άνθρωπο που βάζει τα χρήματά του και θέλουμε απλά να παίξουμε μπάσκετ.

Το μπάσκετ μεγαλώνει. Ο ΠΑΟΚ γιγαντώνεται, ο Άρης μεγαλώνει, η ΑΕΚ είναι σε καλή κατάσταση, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός έχουν ξεφύγει. Χρειάζεται ανθρώπους που μπορούν να σταθούν σε αυτή την προσπάθεια. Και όχι με άλλους τρόπους να προσπαθούν να επιβιώσουν».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
