Βόλος: 22χρονη απείλησε τη μητέρα της επειδή αρνήθηκε να της δώσει λεφτά για ναρκωτικά

Στη φυλακή οδηγήθηκε μία 22χρονη στον Βόλο, μετά από απόφαση του Μονομελές Πλημμελειοδικείου Βόλου, έπειτα από επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος της μητέρας της.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, το βράδυ της Πέμπτης (23/4) η νεαρή μετέβη στο σπίτι όπου διαμένει με τους γονείς της και προκάλεσε ένταση, χτυπώντας επίμονα το κουδούνι και δημιουργώντας φασαρία. Λίγες ώρες αργότερα, γύρω στις 6 το πρωί, έσπασε τη γυάλινη πόρτα της πολυκατοικίας για να εισέλθει στο εσωτερικό.

Όταν η μητέρα της της άνοιξε, η 22χρονη φέρεται να άρχισε να καταστρέφει αντικείμενα μέσα στο σπίτι, ενώ την απείλησε φραστικά, προκαλώντας αναστάτωση.

Κατά την ακροαματική διαδικασία, ο πατέρας της κατέθεσε ότι η κόρη του είναι χρήστης ναρκωτικών τα τελευταία τέσσερα χρόνια, γεγονός που έχει οδηγήσει σε συνεχή επεισόδια έντασης στο οικογενειακό περιβάλλον. Όπως ανέφερε, η κατάσταση έχει επιβαρύνει σημαντικά την οικογένεια τόσο οικονομικά όσο και ψυχολογικά, ενώ εξέφρασε φόβους για την ασφάλεια της συζύγου του.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι όταν δεν της δίνονται χρήματα, η νεαρή αντιδρά έντονα, δημιουργώντας επεισόδια εντός και εκτός σπιτιού, ενώ ανέφερε πως πρόσφατα είχε λάβει από τους γονείς της σημαντικό χρηματικό ποσό. Παράλληλα, κατέθεσε ότι η 22χρονη φέρνει συχνά στο σπίτι φίλους της, με τους οποίους κάνουν χρήση ουσιών, προκαλώντας προβλήματα και στους υπόλοιπους ενοίκους.

«Προσπαθήσαμε να τη βοηθήσουμε, την πήγαμε σε πρόγραμμα απεξάρτησης, όμως δεν το ακολούθησε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά της, η κατηγορούμενη υποστήριξε ότι το επεισόδιο προκλήθηκε επειδή δεν είχε κλειδιά και οι γονείς της δεν της άνοιγαν την πόρτα. Δήλωσε επίσης ότι κάνει χρήση ηρωίνης από την ηλικία των 15 ετών και εξέφρασε πρόθεση να ενταχθεί σε κλειστό πρόγραμμα απεξάρτησης.

Το δικαστήριο την έκρινε ένοχη για ενδοοικογενειακή απειλή, καθώς και για κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών, επιβάλλοντάς της συνολική ποινή φυλάκισης 13 μηνών. Από αυτήν θα εκτίσει τους 3 μήνες, ενώ το υπόλοιπο της ποινής ανεστάλη για τρία χρόνια.

Η πρόεδρος του δικαστηρίου υπογράμμισε ότι δίνεται στη νεαρή μία τελευταία ευκαιρία να επανεξετάσει τη στάση της και να επιλέξει έναν διαφορετικό δρόμο για τη ζωή της.