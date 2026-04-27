Σφοδρό τροχαίο με τραυματισμό στο Αιτωλικό: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα

Σφοδρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 27 Απριλίου στο Αιτωλικό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα άτομο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του messolonghivoice.gr το τροχαίο σημειώθηκε στην ΕΟ Αιτωλικού Νεοχωρίου κοντά στο γήπεδο Αιτωλικού, όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανάκι.

Από τη σύγκρουση έχει τραυματιστεί ο οδηγός της μοτοσικλέτας, ενώ στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και περιπολικό