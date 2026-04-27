Κέρκυρα: Αυτοκίνητο παρέσυρε μητέρα και γιο - Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος και διασφαλίζουν την ομαλή κυκλοφορία στην περιοχή

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

  • Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην εθνική οδό Κέρκυρας–Παλαιοκαστρίτσας με παράσυρση μητέρας και γιου.
  • Η 62χρονη γυναίκα και ο 32χρονος γιος της τραυματίστηκαν σοβαρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Κέρκυρας.
Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην εθνική οδό Κέρκυρας–Παλαιοκαστρίτσας, όπου ένα αυτοκίνητο παρέσυρε μια 62χρονη μητέρα και τον 32χρονο γιο της, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τους και τη μεταφορά τους στο νοσοκομείο του νησιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kerkyrasimera, το περιστατικό συνέβη όταν το όχημα παρέσυρε τους δύο πεζούς στην εθνική οδό, προκαλώντας τους σοβαρά τραύματα. Η 62χρονη γυναίκα και ο 32χρονος γιος της μεταφέρθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο της Κέρκυρας για την παροχή πρώτων βοηθειών και περαιτέρω νοσηλεία.

Οι αρχές έσπευσαν στο σημείο για την διερεύνηση των αιτιών του ατυχήματος και τη διασφάλιση της ομαλής κυκλοφορίας στην περιοχή.

