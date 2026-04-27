Κεφαλογιάννη κατά Δούκα για τον τουρισμό στην Αθήνα: Να προσέχει πώς εκφράζεται

«Ο καθένας πρέπει να προσέχει πώς εκφράζεται, όταν κάνουμε τόση προσπάθεια, όταν ο ίδιος έχει κάνει μελέτη που λέει δεν υπάρχει υπερτουρισμός, για ποιο λόγο να κακολογούμε», είπε η κυρία Κεφαλογιάννη

Κεφαλογιάννη κατά Δούκα για τον τουρισμό στην Αθήνα: Να προσέχει πώς εκφράζεται
Συνεχίζεται η αντιπαράθεση μεταξύ της κυβέρνησης και του Δημάρχου Αθηναίων για τον τουρισμό στην πρωτεύουσα.

Μιλώντας απόψε στην ΕΡΤ, η αρμόδια υπουργός, Όλγα Κεφαλογιάννη, έδωσε νέα απάντηση στον Χάρη Δούκα έπειτα από όσα ο ίδιος δήλωσε στον Guardian.

«Ο καθένας πρέπει να προσέχει πώς εκφράζεται, όταν κάνουμε τόση προσπάθεια, όταν ο ίδιος έχει κάνει μελέτη που λέει δεν υπάρχει υπερτουρισμός, για ποιο λόγο να κακολογούμε», είπε η κυρία Κεφαλογιάννη και αναφέρθηκε στους κυβερνητικούς περιορισμούς για τα Airbnb.

«Άκουσα για την Πλάκα, δεν μπορεί να μιλάμε όταν υπάρχει ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο προστασίας», πρόσθεσε, ενώ σε άλλο σημείο γενικότερα ανέφερε ότι «η Ελλάδα ξεφεύγει από το μοντέλο ήλιος – θάλασσα».

Tι είχε αναφέρει ο Χάρης Δούκας

Στη συνέντευξή του στη βρετανική εφημερίδα, ο κ. Δούκας τόνισε μεταξύ άλλων ότι «η Αθήνα δεν μπορεί να λειτουργεί σαν ένα τεράστιο ξενοδοχείο. Τα προειδοποιητικά σημάδια είναι παντού: από τα ενοίκια που έχουν εκτοξευτεί κι έχουν αποκλείσει τους κατοίκους, μέχρι τις υποδομές που λυγίζουν υπό την πίεση. Χρειάζονται περιορισμοί και κανόνες. Οι πόλεις πρέπει επίσης να έχουν λόγο στον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται. Έχω βάλει ως στόχο να σώσω την Πλάκα», ξεκαθαρίζοντας ότι ο υπερτουρισμός έχει φτάσει στα όριά του.

«Όταν όλο το κέντρο της Αθήνας μετατρέπεται σε ζώνη ξενοδοχείων, δεν μπορώ να είμαι ο μόνος που το επισημαίνει. Τώρα που και ο πρόεδρος των ξενοδόχων πήρε θέση, η συζήτηση άνοιξε επίσημα. Η Αθήνα δεν πρέπει να γίνει μια ακόμη Βαρκελώνη», τόνισε ο κ. Δούκας επικαλούμενος δήλωση του Ευγένιου Βασιλικού ότι ήρθε η στιγμή ο τουριστικός κλάδος της πρωτεύουσας να σκεφτεί σοβαρά πού θέλει να βρίσκεται σε 10 ή 15 χρόνια.

Όπως είπε, το 2025 η Αθήνα δέχθηκε περισσότερους από 8 εκατ. επισκέπτες, αριθμός που δημιουργεί έντονη πίεση σε μια πόλη περίπου 700.000 κατοίκων, με άμεσες συνέπειες στην καθημερινότητα και την κατοικία.

Μάλιστα, ο κ. Δούκας πρότεινε αυστηρά μέτρα, μεταξύ των οποίων το πάγωμα νέων τουριστικών δραστηριοτήτων σε κορεσμένες περιοχές, ενδεχόμενο «φρένο» στην κατασκευή νέων ξενοδοχείων και ανακατεύθυνση επενδύσεων σε λιγότερο επιβαρυμένες περιοχές. Στόχος είναι η προστασία της κατοικίας, η ενίσχυση της βιωσιμότητας και η διατήρηση της ταυτότητας της πόλης.

«Η Αθήνα ανήκει πρώτα στους κατοίκους της και όχι μόνο σε όσους θέλουν να την εκμεταλλευτούν», τόνισε ο κ. Δούκας.

Η Αθήνα στην ιταλική La Repubblica

Το ζήτημα του τουρισμού στην Αθήνα αποτέλεσε αντικείμενο σε άρθρο του Enrico Franceschini στην ιταλική Repubblica.

Μεταξύ άλλων αναφέρεται:

«Η Αθήνα μετατρέπεται σε ένα γιγαντιαίο ξενοδοχείο. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι». Τον συναγερμό κρούει ο Χάρης Δούκας, ο σοσιαλιστής δήμαρχος της ελληνικής πρωτεύουσας, ο οποίος εξελέγη πριν από δύο χρόνια με την υπόσχεση να την κάνει πιο πράσινη και πιο βιώσιμη. Μια δέσμευση που τήρησε, φυτεύοντας σχεδόν 4.000 δέντρα και δημιουργώντας πάρκα, κήπους, παιδικές χαρές και ποδηλατόδρομους.

Εν τω μεταξύ, όμως, η πόλη, που κάποτε δεν ήταν παρά μια σύντομη στάση στα δρομολόγια προς τα νησιά του Αιγαίου, έχει προσελκύσει όλο και περισσότερους επισκέπτες, αποτελώντας ένα ακόμη παράδειγμα «υπερτουρισμού», του αμφιλεγόμενου φαινομένου της τουριστικής υπερπληθυσίας. Πέρυσι, η Αθήνα υποδέχτηκε 8 εκατομμύρια τουρίστες, πάρα πολλούς, όπως υποστηρίζει ο δήμαρχος, για μια πόλη με μόλις 700.000 κατοίκους. Ειδικότερα, η Πλάκα, η δημοφιλής γειτονιά κάτω από την Ακρόπολη, έχει δει τον αριθμό των επισκεπτών να διπλασιάζεται.

Διαβάστε επίσης

22:52ΚΟΣΜΟΣ

Νέες λεπτομέρειες για την επίθεση στο δείπνο παρουσία Τραμπ - Αποκαλυπτικό έγγραφο εισαγγελέων

22:50ΚΟΣΜΟΣ

«Γιαγιά, ανέβα»: Ρομπότ στην Ουκρανία μεταφέρει γυναίκα σε ασφαλές σημείο - Βίντεο

22:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεφαλογιάννη κατά Δούκα για τον τουρισμό στην Αθήνα: Να προσέχει πώς εκφράζεται

22:43LIFESTYLE

Καλοκαιρινή απόδραση στην Τζια για Γιώργο Λιάγκα και Μαρία Αντωνά: «Σαν Ναυαγοί, σαν Ροβινσώνες»

22:34ΕΛΛΑΔΑ

Πένθος στο Πολυτεχνείο Κρήτης: Έφυγε από τη ζωή επίτιμος Διδάκτορας

22:25ΕΛΛΑΔΑ

Σφοδρό τροχαίο με τραυματισμό στο Αιτωλικό: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα

22:16ΚΟΣΜΟΣ

Νέο ρεκόρ στις παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες - Πόσα διέθεσε η Ελλάδα - Η έκθεση SIPRI

22:07ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 22χρονη απείλησε τη μητέρα της επειδή αρνήθηκε να της δώσει λεφτά για ναρκωτικά

21:58ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Απάτες με λεία πάνω από 100.000 ευρώ τις τελευταίες ημέρες

21:49ΚΟΣΜΟΣ

Στις ΗΠΑ ο βασιλιάς Κάρολος ΙΙΙ: Κρίσιμη επίσκεψη στην «σκιά» του πολέμου και της ένοπλης επίθεσης στον Λευκό Οίκο

21:40ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πάπας συναντά την πρώτη γυναίκα επικεφαλής της Αγγλικανικής Εκκλησίας

21:31ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Αλμυρό: 44χρονη μητέρα δύο παιδιών σκοτώθηκε σε τροχαίο

21:20ΕΛΛΑΔΑ

Εντός του 2027 η παραλαβή 255 νέων ασθενοφόρων για το ΕΚΑΒ

21:10ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί σε δείπνο: Ο Άλεν κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ

21:08ΚΟΣΜΟΣ

Αποκαλύψεις για δίκτυο συνδεδεμένο με τους Φρουρούς της Επανάστασης: Στόχος η Δύση και το Ισραήλ, ο κληρικός, ο «Δόκτωρ» και η Μονάδα 4000 - Η αναφορά στην Κύπρο

21:08ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε ταυροδρομία στην Ανδαλουσία: Ταύρος σκότωσε εκτροφέα σε παραδοσιακό φεστιβάλ

21:05ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ ζητά την απόλυση του Jimmy Kimmel λόγω του σχολίου για τη «μέλλουσα χήρα»

21:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Ο Ανδρουλάκης αφήνει χυδαία υπονοούμενα για τους δικαστές

21:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: «Έδωσαν ναρκωτικά και σε άλλη κοπέλα» - Τι καταγγέλλει η οικογένεια της Μυρτούς

21:00ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: Η πρόταση του Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ είναι «απαράδεκτη»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Πρωτομαγιάς: «Θα κοιμηθούμε με άνοιξη, θα ξυπνήσουμε με χειμώνα» - Η πρόγνωση Καλλιάνου

21:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: «Έδωσαν ναρκωτικά και σε άλλη κοπέλα» - Τι καταγγέλλει η οικογένεια της Μυρτούς

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η τραγουδίστρια Νατάσα Μωϋσόγλου: Η αινιγματική ανάρτηση πριν τον θάνατό της και το συγκινητικό «αντίο» της Ναταλίας Ρασούλη

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στη Χίο: Οικιακή βοηθός χτυπούσε στο κεφάλι και τράβαγε από τα μαλλιά 98χρονο - Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση της

17:45ΕΛΛΑΔΑ

Μουρτζούκου: Έβαζαν τον Παναγιωτάκη στο πλυντήριο - Ποιον κατονόμασε για τον θάνατο του παιδιού

19:12LIFESTYLE

Μπλε ώρες: «Κλείδωσε» το δυνατό καστ της νέας σειράς του ΣΚΑΪ

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Ο Κικίλιας επιβεβαίωσε την επιχωμάτωση 60 μέτρων μέσα στη θάλασσα στις Αλυκές Ωρωπού

21:31ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Αλμυρό: 44χρονη μητέρα δύο παιδιών σκοτώθηκε σε τροχαίο

22:16ΚΟΣΜΟΣ

Νέο ρεκόρ στις παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες - Πόσα διέθεσε η Ελλάδα - Η έκθεση SIPRI

20:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Δημήτριος: Τι θα υποστηρίξει στην απολογία του αύριο ο καθ' ομολογίαν δολοφόνος - Το περίεργο τατουάζ με το δάκρυ

18:29ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Μυστήριο με τα μηνύματα του αγνώστου «Γιώργου» στον πρώην σύντροφο της Ελευθερίας Γιακουμάκη

21:49ΚΟΣΜΟΣ

Στις ΗΠΑ ο βασιλιάς Κάρολος ΙΙΙ: Κρίσιμη επίσκεψη στην «σκιά» του πολέμου και της ένοπλης επίθεσης στον Λευκό Οίκο

12:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρός «Ωμέγα εμποδιστής» φέρνει Αρκτικό κρύο στα Βαλκάνια - Πότε θα επηρεαστεί η Ελλάδα

20:44ΕΛΛΑΔΑ

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και εγγύηση ο ένας εκ των διευθυντών της ΒΙΟΛΑΝΤΑ

22:34ΕΛΛΑΔΑ

Πένθος στο Πολυτεχνείο Κρήτης: Έφυγε από τη ζωή επίτιμος Διδάκτορας

21:05ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ ζητά την απόλυση του Jimmy Kimmel λόγω του σχολίου για τη «μέλλουσα χήρα»

11:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Πότε θα καταβληθεί - Αναλυτικοί πίνακες με το ύψος της ενίσχυσης ανά τέκνο

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Κοκτέιλ ουσιών εντοπίστηκε στον οργανισμό της 19χρονης Μυρτούς

21:08ΚΟΣΜΟΣ

Αποκαλύψεις για δίκτυο συνδεδεμένο με τους Φρουρούς της Επανάστασης: Στόχος η Δύση και το Ισραήλ, ο κληρικός, ο «Δόκτωρ» και η Μονάδα 4000 - Η αναφορά στην Κύπρο

19:02ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος: Τουρίστας πέθανε από δάγκωμα φιδιού - Μπήκε μέσα στο παντελόνι του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ