Κεφαλογιάννη κατά Δούκα για τον τουρισμό στην Αθήνα: Να προσέχει πώς εκφράζεται

Συνεχίζεται η αντιπαράθεση μεταξύ της κυβέρνησης και του Δημάρχου Αθηναίων για τον τουρισμό στην πρωτεύουσα.

Μιλώντας απόψε στην ΕΡΤ, η αρμόδια υπουργός, Όλγα Κεφαλογιάννη, έδωσε νέα απάντηση στον Χάρη Δούκα έπειτα από όσα ο ίδιος δήλωσε στον Guardian.

«Ο καθένας πρέπει να προσέχει πώς εκφράζεται, όταν κάνουμε τόση προσπάθεια, όταν ο ίδιος έχει κάνει μελέτη που λέει δεν υπάρχει υπερτουρισμός, για ποιο λόγο να κακολογούμε», είπε η κυρία Κεφαλογιάννη και αναφέρθηκε στους κυβερνητικούς περιορισμούς για τα Airbnb.

«Άκουσα για την Πλάκα, δεν μπορεί να μιλάμε όταν υπάρχει ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο προστασίας», πρόσθεσε, ενώ σε άλλο σημείο γενικότερα ανέφερε ότι «η Ελλάδα ξεφεύγει από το μοντέλο ήλιος – θάλασσα».

Tι είχε αναφέρει ο Χάρης Δούκας

Στη συνέντευξή του στη βρετανική εφημερίδα, ο κ. Δούκας τόνισε μεταξύ άλλων ότι «η Αθήνα δεν μπορεί να λειτουργεί σαν ένα τεράστιο ξενοδοχείο. Τα προειδοποιητικά σημάδια είναι παντού: από τα ενοίκια που έχουν εκτοξευτεί κι έχουν αποκλείσει τους κατοίκους, μέχρι τις υποδομές που λυγίζουν υπό την πίεση. Χρειάζονται περιορισμοί και κανόνες. Οι πόλεις πρέπει επίσης να έχουν λόγο στον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται. Έχω βάλει ως στόχο να σώσω την Πλάκα», ξεκαθαρίζοντας ότι ο υπερτουρισμός έχει φτάσει στα όριά του.

«Όταν όλο το κέντρο της Αθήνας μετατρέπεται σε ζώνη ξενοδοχείων, δεν μπορώ να είμαι ο μόνος που το επισημαίνει. Τώρα που και ο πρόεδρος των ξενοδόχων πήρε θέση, η συζήτηση άνοιξε επίσημα. Η Αθήνα δεν πρέπει να γίνει μια ακόμη Βαρκελώνη», τόνισε ο κ. Δούκας επικαλούμενος δήλωση του Ευγένιου Βασιλικού ότι ήρθε η στιγμή ο τουριστικός κλάδος της πρωτεύουσας να σκεφτεί σοβαρά πού θέλει να βρίσκεται σε 10 ή 15 χρόνια.

Όπως είπε, το 2025 η Αθήνα δέχθηκε περισσότερους από 8 εκατ. επισκέπτες, αριθμός που δημιουργεί έντονη πίεση σε μια πόλη περίπου 700.000 κατοίκων, με άμεσες συνέπειες στην καθημερινότητα και την κατοικία.

Μάλιστα, ο κ. Δούκας πρότεινε αυστηρά μέτρα, μεταξύ των οποίων το πάγωμα νέων τουριστικών δραστηριοτήτων σε κορεσμένες περιοχές, ενδεχόμενο «φρένο» στην κατασκευή νέων ξενοδοχείων και ανακατεύθυνση επενδύσεων σε λιγότερο επιβαρυμένες περιοχές. Στόχος είναι η προστασία της κατοικίας, η ενίσχυση της βιωσιμότητας και η διατήρηση της ταυτότητας της πόλης.

«Η Αθήνα ανήκει πρώτα στους κατοίκους της και όχι μόνο σε όσους θέλουν να την εκμεταλλευτούν», τόνισε ο κ. Δούκας.

Η Αθήνα στην ιταλική La Repubblica

Το ζήτημα του τουρισμού στην Αθήνα αποτέλεσε αντικείμενο σε άρθρο του Enrico Franceschini στην ιταλική Repubblica.

Μεταξύ άλλων αναφέρεται:

«Η Αθήνα μετατρέπεται σε ένα γιγαντιαίο ξενοδοχείο. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι». Τον συναγερμό κρούει ο Χάρης Δούκας, ο σοσιαλιστής δήμαρχος της ελληνικής πρωτεύουσας, ο οποίος εξελέγη πριν από δύο χρόνια με την υπόσχεση να την κάνει πιο πράσινη και πιο βιώσιμη. Μια δέσμευση που τήρησε, φυτεύοντας σχεδόν 4.000 δέντρα και δημιουργώντας πάρκα, κήπους, παιδικές χαρές και ποδηλατόδρομους.

Εν τω μεταξύ, όμως, η πόλη, που κάποτε δεν ήταν παρά μια σύντομη στάση στα δρομολόγια προς τα νησιά του Αιγαίου, έχει προσελκύσει όλο και περισσότερους επισκέπτες, αποτελώντας ένα ακόμη παράδειγμα «υπερτουρισμού», του αμφιλεγόμενου φαινομένου της τουριστικής υπερπληθυσίας. Πέρυσι, η Αθήνα υποδέχτηκε 8 εκατομμύρια τουρίστες, πάρα πολλούς, όπως υποστηρίζει ο δήμαρχος, για μια πόλη με μόλις 700.000 κατοίκους. Ειδικότερα, η Πλάκα, η δημοφιλής γειτονιά κάτω από την Ακρόπολη, έχει δει τον αριθμό των επισκεπτών να διπλασιάζεται.

Atene sta diventando un gigantesco albergo. Così non si può andare avanti”. A lanciare l’allarme è Haris Doukas, sindaco socialista della capitale della Grecia, eletto due anni fa con la promessa di renderla più verde e vivibile. Un impegno che ha mantenuto, facendo piantare… pic.twitter.com/8IRM93Y0St — Repubblica (@repubblica) April 27, 2026

Διαβάστε επίσης