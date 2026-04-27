Μάχη Δούκα - Κεφαλογιάννη για τον υπερτουρισμό: «Η Αθήνα δεν μπορεί να λειτουργεί σαν ξενοδοχείο»

Η συνέντευξη του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα στον Guardian προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, οδηγώντας και σε νέα κόντρα με την υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη.

Στη συνέντευξή του στη βρετανική εφημερίδα, ο κ. Δούκας τόνισε μεταξύ άλλων ότι «η Αθήνα δεν μπορεί να λειτουργεί σαν ένα τεράστιο ξενοδοχείο. Τα προειδοποιητικά σημάδια είναι παντού: από τα ενοίκια που έχουν εκτοξευτεί κι έχουν αποκλείσει τους κατοίκους, μέχρι τις υποδομές που λυγίζουν υπό την πίεση. Χρειάζονται περιορισμοί και κανόνες. Οι πόλεις πρέπει επίσης να έχουν λόγο στον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται. Έχω βάλει ως στόχο να σώσω την Πλάκα», ξεκαθαρίζοντας ότι ο υπερτουρισμός έχει φτάσει στα όριά του.

«Όταν όλο το κέντρο της Αθήνας μετατρέπεται σε ζώνη ξενοδοχείων, δεν μπορώ να είμαι ο μόνος που το επισημαίνει. Τώρα που και ο πρόεδρος των ξενοδόχων πήρε θέση, η συζήτηση άνοιξε επίσημα. Η Αθήνα δεν πρέπει να γίνει μια ακόμη Βαρκελώνη», τόνισε ο κ. Δούκας επικαλούμενος δήλωση του Ευγένιου Βασιλικού ότι ήρθε η στιγμή ο τουριστικός κλάδος της πρωτεύουσας να σκεφτεί σοβαρά πού θέλει να βρίσκεται σε 10 ή 15 χρόνια.

Όπως είπε, το 2025 η Αθήνα δέχθηκε περισσότερους από 8 εκατ. επισκέπτες, αριθμός που δημιουργεί έντονη πίεση σε μια πόλη περίπου 700.000 κατοίκων, με άμεσες συνέπειες στην καθημερινότητα και την κατοικία.

Μάλιστα, ο κ. Δούκας πρότεινε αυστηρά μέτρα, μεταξύ των οποίων το πάγωμα νέων τουριστικών δραστηριοτήτων σε κορεσμένες περιοχές, ενδεχόμενο «φρένο» στην κατασκευή νέων ξενοδοχείων και ανακατεύθυνση επενδύσεων σε λιγότερο επιβαρυμένες περιοχές. Στόχος είναι η προστασία της κατοικίας, η ενίσχυση της βιωσιμότητας και η διατήρηση της ταυτότητας της πόλης.

«Η Αθήνα ανήκει πρώτα στους κατοίκους της και όχι μόνο σε όσους θέλουν να την εκμεταλλευτούν», τόνισε ο κ. Δούκας.

Η αντίδραση Κεφαλογιάννη και η απάντηση Δούκα

Στα όσα αναφέρονται στη συνέντευξη αντέδρασε η υπ. Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, κάνοντας λόγο για παραπλανητικά μηνύματα για την Αθήνα που δεν προστατεύουν την πόλη. «Αντίθετα, υπονομεύουν την εικόνα της και πλήττουν τον τουρισμό της πρωτεύουσας», σχολιάζει η υπ. Τουρισμού και ισχυρίζεται ότι «η κυβέρνηση έχει ήδη λάβει σειρά αυστηρών μέτρων για την προστασία της πόλης και τη διαχείριση των επιπτώσεων του τουρισμού. Γι’ αυτό και κάθε σύγκριση της Αθήνας με άλλους διεθνείς προορισμούς, όπως η Βαρκελώνη, είναι απλουστευτική και λανθασμένη».

Άμεση ήταν η απάντηση του δημάρχου Αθηναίων, ο οποίος και στο παρελθόν έχει έρθει σε αντιπαράθεση με την κ. Κεφαλογιάννη για το θέμα των έργων στη Βασιλίσσης Όλγας. Ο κ. Δούκας σε ανάρτησή του απαντά ευθέως, ξεκαθαρίζοντας ότι «η Αθήνα δεν έχει ανάγκη από εξωραϊσμούς όψιμων υπερασπιστών».

«Η ανεξέλεγκτη τουριστική ανάπτυξη απειλεί εμβληματικές γειτονιές της. Όποιος δεν το βλέπει, απλά στρουθοκαμηλίζει», τονίζει ο δήμαρχος Αθηναίων και καλεί την υπουργό «να μελετήσει τις τεκμηριωμένες προτάσεις μας και να σταθεί αρωγός στο αίτημά μας για την απόδοση στον δήμο του τέλους ανθεκτικότητας, ώστε να γίνουν οι κατάλληλες υποδομές».

Το ζήτημα του τέλους ανθεκτικότητας έχει τεθεί μετ' επιτάσεως από τον κ. Δούκα και στο παρελθόν. Όπως αναφέρει στην απάντησή του προς την Όλγα Κεφαλογιάννη, «δεν μπορεί οι τουρίστες να πληρώνουν τέλη στα ξενοδοχεία και η κυβέρνηση να τα παρακρατεί και να μην αποδίδει στον δήμο ούτε ένα ευρώ», και την καλεί να πάψει να ανακλύπτει «ανύπαρκτους εχθρούς».