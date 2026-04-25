Ο «Guardian» προειδοποιεί: «Η Αθήνα δεν μπορεί να γίνει ένα απέραντο ξενοδοχείο»

Ο βρετανικός The Guardian σε εκτενές άρθρο του στρέφει το βλέμμα στην Αθήνα, αναδεικνύοντας το οξύ πρόβλημα του υπερτουρισμού και τις πιέσεις που αυτός ασκεί στην καθημερινότητα των κατοίκων της πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Αθήνα βιώνει μια πρωτοφανή τουριστική άνθηση, με περισσότερους από 8 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως, αριθμός που έρχεται σε έντονη αντίθεση με τον μόνιμο πληθυσμό των περίπου 700.000 κατοίκων. Η κατάσταση αυτή, όπως επισημαίνεται, έχει αρχίσει να αλλοιώνει τον χαρακτήρα ιστορικών περιοχών, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την Πλάκα.

Κεντρικό πρόσωπο στο άρθρο είναι ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ο οποίος εμφανίζεται αποφασισμένος να βάλει «φρένο» στην ανεξέλεγκτη τουριστική ανάπτυξη. «Η Αθήνα δεν μπορεί να λειτουργεί ως ένα τεράστιο ξενοδοχείο», τονίζει, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για αυστηρούς κανόνες και περιορισμούς.

Το βρετανικό μέσο αναφέρει ότι οι επιπτώσεις είναι ήδη ορατές: εκτόξευση ενοικίων, εκτόπιση κατοίκων από τις γειτονιές τους και υποδομές που δοκιμάζονται στα όριά τους. Την ίδια ώρα, η εξάπλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων και των τουριστικών επιχειρήσεων μετατρέπει σταδιακά το κέντρο της πόλης σε «τουριστική ζώνη».

Ο δήμαρχος φέρεται να εξετάζει ακόμη και δραστικά μέτρα, όπως η πλήρης απαγόρευση νέων τουριστικών επενδύσεων στο ιστορικό κέντρο, αλλά και το «πάγωμα» στην έκδοση αδειών για νέα ξενοδοχεία. Στόχος, όπως σημειώνει, είναι να διασωθεί η φυσιογνωμία της πόλης και να διατηρηθεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, όπως η Βαρκελώνη, που έχουν ήδη λάβει αντίστοιχα μέτρα. Όπως επισημαίνεται, η Αθήνα βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι, καλούμενη να επιλέξει μεταξύ της ανεξέλεγκτης τουριστικής ανάπτυξης και μιας πιο βιώσιμης πορείας.

Τέλος, το άρθρο υπογραμμίζει ότι η πρόσβαση σε προσιτή κατοικία αποτελεί πλέον μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τη δημοτική αρχή, με τον Χάρη Δούκα να δίνει έμφαση σε πολιτικές κοινωνικής στέγασης και ενίσχυσης των μόνιμων κατοίκων.

Η συζήτηση για το μέλλον της Αθήνας μόλις ξεκινά – και, όπως όλα δείχνουν, θα είναι καθοριστική για την ταυτότητα της πόλης τα επόμενα χρόνια.