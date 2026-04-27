Νέο ρεκόρ στις παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες - Πόσα διέθεσε η Ελλάδα - Η έκθεση SIPRI

Οι συνολικές δαπάνες του ΝΑΤΟ έφτασαν τα 1,581 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2025, ποσό που αντιστοιχεί στο 55% του παγκόσμιου συνόλου

Μάνος Χατζηγιάννης

  • Οι παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες έφτασαν σχεδόν τα 2,9 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2025, σημειώνοντας αύξηση για 11η συνεχόμενη χρονιά παρά τη μείωση των ΗΠΑ.
  • Η Ελλάδα αύξησε τις στρατιωτικές δαπάνες της στα 8,4 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025, αντιστοιχώντας στο 3% του ΑΕΠ.
  • Οι ευρωπαϊκές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 14% στα 864 δισεκατομμύρια δολάρια, με τη Γερμανία, την Ισπανία και την Πολωνία να ξεπερνούν σημαντικά ποσοστά του ΑΕΠ.
  • Η Ρωσία και η Ουκρανία συνέχισαν να αυξάνουν τις δαπάνες τους, με την Ουκρανία να δαπανά το 40% του ΑΕΠ της για άμυνα.
  • Το ΝΑΤΟ δαπάνησε 1,581 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2025, αλλά οι ερευνητές επισημαίνουν προβλήματα διαφάνειας και πιθανά λογιστικά ζητήματα στις αναφορές των δαπανών.
Οι παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες έφτασαν σε νέο ρεκόρ, φτάνοντας σχεδόν τα 2,9 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2025 – σημειώνοντας αύξηση για 11η συνεχόμενη χρονιά – παρά το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέγραψαν τη μεγαλύτερη ετήσια μείωση των τελευταίων δεκαετιών, σύμφωνα με νέα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα από το Διεθνές Ινστιτούτο Ερευνών για την Ειρήνη της Στοκχόλμης (SIPRI).

Σύμφωνα με την έκθεση η Ελλάδα δαπάνησε 8,4 δισ. δολάρια το 2025, έναντι 5,6 την προηγούμενη περίοδο 2024-2025. Σε ποσοστό επί του ΑΕΠ η δαπάνη είναι 3% το 2025, έναντι 2,6% το 2016

Η αύξηση ήρθε λόγω Ευρώπης

Κύριος μοχλός της αύξησης ήταν η Ευρώπη, όπου οι δαπάνες αυξήθηκαν κατά 14% στα 864 δισεκατομμύρια δολάρια – το υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγράψει ποτέ το SIPRI για την ήπειρο και, μεταξύ των ευρωπαϊκών μελών του ΝΑΤΟ, η ταχύτερη ετήσια αύξηση από το 1953.

Η Γερμανία ξεπέρασε το όριο του 2% του ΑΕΠ για πρώτη φορά από το 1990, με τις δαπάνες να αυξάνονται κατά 24% στα 114 δισεκατομμύρια δολάρια. Το Βερολίνο έχει δεσμευτεί έκτοτε να φτάσει το 3,5% έως το 2029. Ο στρατιωτικός προϋπολογισμός της Ισπανίας αυξήθηκε κατά 50% στα 40,2 δισεκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας επίσης το 2% του ΑΕΠ για πρώτη φορά από το 1994, ενώ η Πολωνία ξόδεψε το 4,5% του ΑΕΠ της για την άμυνα – το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ όλων των μελών του ΝΑΤΟ.

Ασία - Ωκεανία

Το ίδιο μοτίβο επαναλήφθηκε στην Ασία και την Ωκεανία, όπου οι συνολικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 8,1% στα 681 δισεκατομμύρια δολάρια, η μεγαλύτερη αύξηση στην περιοχή από το 2009. Οι δαπάνες της Κίνας αυξήθηκαν κατά 7,4% σε περίπου 336 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας την 31η συνεχόμενη ετήσια αύξηση. Η Ταϊβάν σημείωσε άνοδο 14% στα 18,2 δισεκατομμύρια δολάρια – τη μεγαλύτερη αύξηση της τουλάχιστον από το 1988 – καθώς εντάθηκαν οι κινεζικές στρατιωτικές ασκήσεις γύρω από το νησί. Ο προϋπολογισμός της Ιαπωνίας ύψους 62,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων αντιπροσώπευε το 1,4% του ΑΕΠ, το υψηλότερο στρατιωτικό βάρος που έχει αναλάβει η παραδοσιακά ειρηνιστική χώρα από το 1958.

Ρωσία - Ουκρανία

Η Ρωσία και η Ουκρανία, που βρίσκονται πλέον στον πέμπτο χρόνο του πολέμου, συνέχισαν να αυξάνουν τις στρατιωτικές τους δαπάνες. Η Ρωσία διέθεσε περίπου 190 δισεκατομμύρια δολάρια – το 7,5% του ΑΕΠ και ένα ρεκόρ 20% των συνολικών κρατικών δαπανών – ενώ η Ουκρανία ξόδεψε 84,1 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό που ισοδυναμεί με το εκπληκτικό 40% του ΑΕΠ και το 63% των κρατικών δαπανών.

Η συνολική αύξηση κατά 2,9% σε πραγματικούς όρους είναι η μικρότερη ετήσια αύξηση από το 2021, αν και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε λογιστικό φαινόμενο.

Η δυναμική εξηγείται σχεδόν εξ ολοκλήρου από την αποτυχία της Ουάσιγκτον να εγκρίνει νέα οικονομική στρατιωτική βοήθεια για την Ουκρανία κατά τη διάρκεια του έτους – βοήθεια που το SIPRI υπολογίζει ως μέρος των δαπανών της χώρας-δωρητή.

Τι έγινε στις ΗΠΑ

Οι δαπάνες των ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 7,5% σε ετήσια βάση, στα 954 δισεκατομμύρια δολάρια, κυρίως επειδή το 2025 δεν εγκρίθηκαν νέες συμπληρωματικές πιστώσεις για τη στήριξη του Υπουργείου Άμυνας σε σχέση με την Ουκρανία, σε σύγκριση με τα συνολικά 127 δισεκατομμύρια δολάρια που είχαν εγκριθεί τα προηγούμενα τρία χρόνια. Εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, οι παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 9,2%.

Οι ερευνητές του SIPRI ήταν κατηγορηματικοί σχετικά με τις προοπτικές: «Η μείωση των στρατιωτικών δαπανών των ΗΠΑ το 2025 είναι πιθανό να είναι βραχύβια», δήλωσε η διευθύντρια του προγράμματος Nan Tian. Το Κογκρέσο έχει ήδη εγκρίνει πάνω από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια για το 2026, με πιθανή περαιτέρω αύξηση στα 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2027, εάν εγκριθεί η τελευταία πρόταση προϋπολογισμού του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο τομέας της διαφάνειας

Εκτός από την παροχή των τελευταίων στοιχείων, οι ερευνητές του SIPRI εξέφρασαν επίσης ανησυχία σχετικά με τη διαφάνεια. Η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούνιο του 2025 αύξησε τον στόχο δαπανών της συμμαχίας στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035, με έως και 1,5 ποσοστιαίες μονάδες από αυτό να επιτρέπεται να καλύπτουν αόριστα καθορισμένες δαπάνες «σχετικές με την άμυνα και την ασφάλεια». Οι ερευνητές προειδοποίησαν ότι οι ασαφείς ορισμοί ενέχουν τον κίνδυνο να ενθαρρύνουν τη «δημιουργική λογιστική» και ανέφεραν την αναφερόμενη απόπειρα της Ιταλίας να καταγράψει το κόστος κατασκευής μιας γέφυρας προς τη Σικελία ως στρατιωτικές δαπάνες, ως παράδειγμα του προβλήματος. Επειδή το ΝΑΤΟ δεν δημοσιεύει αναλυτικά στοιχεία, η ανεξάρτητη επαλήθευση γίνεται όλο και πιο δύσκολη.

Οι συνολικές δαπάνες του ΝΑΤΟ έφτασαν τα 1,581 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2025, ποσό που αντιστοιχεί στο 55% του παγκόσμιου συνόλου – ένας αριθμός που, όπως προειδοποίησε το SIPRI, ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζει με ακρίβεια την πραγματική επιχειρησιακή στρατιωτική ικανότητα της συμμαχίας.

