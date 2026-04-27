Μάλτα: Πρόωρες εκλογές στις 30 Μαΐου, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός - Διεκδικεί τρίτη θητεία

Σε προκήρυξη εκλογών προχώρησε ο πρωθυπουργός της Μάλτας, ένα χρόνο πριν από τη λέξη της τρέχουσας θητείας του 

Δημήτρης Μάνωλης

Malta's Prime Minister Robert Abela arrives for the EU Summit in Ayia Napa, Cyprus, Thursday, April 23, 2026. (AP Photo/Petros Karadjias)
Ο πρωθυπουργός της Μάλτας ανακοίνωσε σήμερα πρόωρες βουλευτικές εκλογές για τις 30 Μαΐου, λίγους μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς θητείας του.

Ο Εργατικός Ρόμπερτ Αμπέλα, 48 ετών, δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε ανακοίνωση ότι ζήτησε από τον πρόεδρο της Μάλτας τη διάλυση του κοινοβουλίου και ότι θα είναι υποψήφιος για τρίτη συνεχή θητεία, υποσχόμενος "σταθερότητα" σε ένα ταραγμένο διεθνές περιβάλλον, κυρίως μεσούσης της σύγκρουσης στο Ιράν.

"Η χώρα μας χρειάζεται μια εκλεγμένη κυβέρνηση --με νέα θητεία-- επικεντρωμένη μόνο στις ανάγκες της χώρας δεδομένων όλων των προκλήσεων που υπάρχουν στο περιβάλλον στο οποίο βρισκόμαστε --και οι επόμενοι μήνες θα είναι κρίσιμοι", δήλωσε.

Αφότου αναφέρθηκε στην ενεργειακή κρίση που συνδέεται με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο Μαλτέζος πρωθυπουργός δήλωσε ότι θέλει να συνεχίσει να "προσφέρει την απαραίτητη σταθερότητα, όποια κι αν είναι η εξέλιξη της διεθνούς κατάστασης".

Το Εργατικό Κόμμα θέλει να εξασφαλίσει μια τέταρτη συνεχόμενη νίκη.

Στην αντιπολίτευση, ο νέος αρχηγός του (συντηρητικού) Εθνικιστικού Κόμματος Άλεξ Μποργκ θα αντιμετωπίσει την πρώτη του εκλογική δοκιμασία.

Στις προηγούμενες εκλογές, το 2022, το Εργατικό Κόμμα είχε λάβει ποσοστό 55,11% παρά τη μειωμένη συμμετοχή και το σκάνδαλο της δολοφονίας της δημοσιογράφου Δάφνη Καρουάνα Γκαλίσια.

Το κόμμα αυτό είχε επικρατήσει με μεγάλη διαφορά των αντιπάλων του, του εθνικιστικού κόμματος.

Ο Αμπέλα είχε κάνει προεκλογική εκστρατεία που πρόβαλε τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την πανδημία του κορονοϊού και την ευρωστία της οικονομίας κατά τα τελευταία εννέα χρόνια της διακυβέρνησης από τους Εργατικούς.

Το Εθνικιστικό κόμμα είχε προτάξει τα θέματα της διαφθοράς, των επιταγών επιχορήγησης της κυβέρνησης που στάλθηκαν λίγο πριν από την ημέρα των εκλογών, αλλά είχε αναγκαστεί να αντιμετωπίσει εσωτερικές διχόνοιες, κάτι που ψαλιδίσει τις επιδόσεις του.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:59ΕΛΛΑΔΑ

Ο Κρητικός υπεραθλητής που ενώνει το νησί για την ιστορία

23:55ΚΟΣΜΟΣ

Μάλτα: Πρόωρες εκλογές στις 30 Μαΐου, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός - Διεκδικεί τρίτη θητεία

23:46LIFESTYLE

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Οι τρυφερές ευχές για τα γενέθλια του γιου της - «Φώτισες τις ζωές μας»

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Η Ελλάδα συνυπογράφει κοινή δήλωση 90 χωρών - μελών του ΟΗΕ για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Τραγωδία με 77χρονο που εντοπίστηκε νεκρός στο χωράφι του

23:19ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:10ΚΟΣΜΟΣ

Φεύγοντας από την Πομπηία: Η Τεχνητή Νοημοσύνη ανασυνθέτει τις τελευταίες στιγμές

23:08ΚΟΣΜΟΣ

The Atlantic: Ο Βανς αμφισβητεί το Πεντάγωνο σχετικά με την επιτυχία του πολέμου στο Ιράν

23:03ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο «Άνθρωπος με τη Σαλάτα» έμεινε ανέμελος κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών στο γκαλά Τραμπ

23:01ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Πάρκαρε πάνω σε διάβαση και εξαφανίστηκε

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην oρεινή Νάξο – Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

22:52ΚΟΣΜΟΣ

Νέες λεπτομέρειες για την επίθεση στο δείπνο παρουσία Τραμπ - Αποκαλυπτικό έγγραφο εισαγγελέων

22:50ΚΟΣΜΟΣ

«Γιαγιά, ανέβα»: Ρομπότ στην Ουκρανία μεταφέρει γυναίκα σε ασφαλές σημείο - Βίντεο

22:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεφαλογιάννη κατά Δούκα για τον τουρισμό στην Αθήνα: Να προσέχει πώς εκφράζεται

22:43LIFESTYLE

Καλοκαιρινή απόδραση στην Τζια για Γιώργο Λιάγκα και Μαρία Αντωνά: «Σαν Ναυαγοί, σαν Ροβινσώνες»

22:34ΕΛΛΑΔΑ

Πένθος στο Πολυτεχνείο Κρήτης: Έφυγε από τη ζωή επίτιμος Διδάκτορας

22:25ΕΛΛΑΔΑ

Σφοδρό τροχαίο με τραυματισμό στο Αιτωλικό: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα

22:16ΚΟΣΜΟΣ

Νέο ρεκόρ στις παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες - Πόσα διέθεσε η Ελλάδα - Η έκθεση SIPRI

22:07ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 22χρονη απείλησε τη μητέρα της επειδή αρνήθηκε να της δώσει λεφτά για ναρκωτικά

21:58ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Απάτες με λεία πάνω από 100.000 ευρώ τις τελευταίες ημέρες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
18:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Πρωτομαγιάς: «Θα κοιμηθούμε με άνοιξη, θα ξυπνήσουμε με χειμώνα» - Η πρόγνωση Καλλιάνου

21:31ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Αλμυρό: 44χρονη μητέρα δύο παιδιών σκοτώθηκε σε τροχαίο

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στη Χίο: Οικιακή βοηθός χτυπούσε στο κεφάλι και τράβαγε από τα μαλλιά 98χρονο - Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση της

14:01ΕΥ ΖΗΝ

Τι θα συμβεί στο έντερό σας αν κόψετε τον καφέ για δύο εβδομάδες

17:45ΕΛΛΑΔΑ

Μουρτζούκου: Έβαζαν τον Παναγιωτάκη στο πλυντήριο - Ποιον κατονόμασε για τον θάνατο του παιδιού

21:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: «Έδωσαν ναρκωτικά και σε άλλη κοπέλα» - Τι καταγγέλλει η οικογένεια της Μυρτούς

19:12LIFESTYLE

Μπλε ώρες: «Κλείδωσε» το δυνατό καστ της νέας σειράς του ΣΚΑΪ

20:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Δημήτριος: Τι θα υποστηρίξει στην απολογία του αύριο ο καθ' ομολογίαν δολοφόνος - Το περίεργο τατουάζ με το δάκρυ

23:19ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

22:34ΕΛΛΑΔΑ

Πένθος στο Πολυτεχνείο Κρήτης: Έφυγε από τη ζωή επίτιμος Διδάκτορας

18:29ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Μυστήριο με τα μηνύματα του αγνώστου «Γιώργου» στον πρώην σύντροφο της Ελευθερίας Γιακουμάκη

12:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρός «Ωμέγα εμποδιστής» φέρνει Αρκτικό κρύο στα Βαλκάνια - Πότε θα επηρεαστεί η Ελλάδα

21:05ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ ζητά την απόλυση του Jimmy Kimmel λόγω του σχολίου για τη «μέλλουσα χήρα»

23:03ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο «Άνθρωπος με τη Σαλάτα» έμεινε ανέμελος κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών στο γκαλά Τραμπ

22:52ΚΟΣΜΟΣ

Νέες λεπτομέρειες για την επίθεση στο δείπνο παρουσία Τραμπ - Αποκαλυπτικό έγγραφο εισαγγελέων

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η τραγουδίστρια Νατάσα Μωϋσόγλου: Η αινιγματική ανάρτηση πριν τον θάνατό της και το συγκινητικό «αντίο» της Ναταλίας Ρασούλη

22:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Ξέσπασμα Παπαθεοδώρου: «Πείραξαν το παιδί μου, δεν υπάρχει αύριο – Να ενωθούν οι υγιείς δυνάμεις»

22:16ΚΟΣΜΟΣ

Νέο ρεκόρ στις παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες - Πόσα διέθεσε η Ελλάδα - Η έκθεση SIPRI

23:46LIFESTYLE

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Οι τρυφερές ευχές για τα γενέθλια του γιου της - «Φώτισες τις ζωές μας»

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην oρεινή Νάξο – Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ