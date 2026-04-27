Φθιώτιδα: Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στην εθνική οδό στο ύψος της Σκάρφειας

Απρόβλεπτη τροπή πήρε το ταξίδι για την πρωτεύουσα, για οδηγό οχήματος που κινούνταν το απόγευμα της Δευτέρας (27/4/26) στην εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας.

Το ΙΧ ενώ κινούνταν στο ύψος του 188ου χλμ, περίπου στη διασταύρωση της Σκάρφειας, άρχισε να βγάζει καπνούς και γρήγορα τυλίχτηκε στις φλόγες.

Δείτε το βίντεο:

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, ο οδηγός διατήρησε την ψυχραιμία του κι οδήγησε το αυτοκίνητο στη ΛΕΑ, εγκαταλείποντάς το εγκαίρως.

Στο σημείο έφτασαν γρήγορα οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και πλήρωμα της Κεντρικής Οδού, αλλά και η Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων, προκειμένου να προχωρήσουν στην κατάσβεση, να σημάνουν το οδόστρωμα και να διευθετήσουν την κυκλοφορία αντίστοιχα.

Το αυτοκίνητο απομακρύνθηκε γύρω στις 17:15' από την εθνική οδό με τη βοήθεια οδικής βοήθειας που έφτασε επίσης γρήγορα στο σημείο.

